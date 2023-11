Este miércoles 8 de noviembre continua la actividad de la jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League con partidos muy atractivos y equipos como el PSV del Chucky Lozano, Real Madrid, Bayern Múnich, Arsenal e Inter entre otros tendrán participación.

La jornada 4 de la Champions League conmienza con los juegos entre Bayern Múnich vs Galatasaray, Red Bull Salzburgo vs Inter, Real Madrid vs SC Braga y PSV Eindhoven vs Lens, son los partidos más llamativos.

Los equipos de los grupos, A, B, C, D son los que tendrán actividad en esta jornada 4 de la Champions League y algunos equipos buscarán ya asegurar su pase a Octavos de Final, mientras que otros intentarán sacar los tres puntos.

Chucky Lozano en el PSV (Michel Spingler / AP)

Bayern Múnich vs Galatasaray: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

Desde Alemania el Galatasaray buscará quitarle el invicto y paso perfecto al Bayern Múnich cuando los visite en su Estadio, mientras que los alemanes no querrán perder y así sumar 12 puntos de 12 posibles en esta Champions League.

Partido: Bayern Múnich vs Galatasaray

Bayern Múnich vs Galatasaray Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO MAX

Sede: Allianz Arena

Red Bull Salzburgo vs Inter: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Inter Milan visita al Red Bull Salzburgo para seguir con esta jornada 4 de la UEFA Champions League y los italianos buscarán su tercera victoria consecutiva y empezar a acariciar los Octavos de Final, mientras que el Salzburgo intentará obtener su segunda victoria.

Partido: Red Bull Salzburgo vs Inter

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO MAX

Sede: Red Bull Arena

Real Madrid vs SC Braga: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

El Real Madrid buscará seguir con su paso perfecto en la UEFA Champions League y en este juego quiere asegurar su pase a Octavos de Final, mientras que el SC Braga quiere dar la sorpresa y vencer al 14 veces campeón de Europa.

Partido: Real Madrid vs SC Braga

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO MAX

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

PSV Eindhoven vs Lens: ¿A qué hora y donde ver el partido de la Champions League?

La actividad para el PSV Eindhoven con el Chucky Lozano continua en esta jornada 4 cuando reciban a los franceses que buscarán sacar los tres puntos que los saque del fondo, mientras que el Lens con una victoria estaría en Octavos de Final.

Partido: PSV Eindhoven vs Lens

Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Donde ver: HBO MAX y Cinemax

Sede: Philips Stadion

Partidos restantes de la jornada 3 de la Champions League

Acá los otros partidos de la UEFA Champions League que cierran el inicio de la jornada 4:

Napoli vs Union Berlin

Real Sociedad vs Benfica

FC Copenhague vs Manchester United

Arsenal vs Sevilla

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok