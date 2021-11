Carlos Salcedo y Leo Fernández se pelean en pleno entrenamiento, tuvieron que ser detenidos por sus compañeros para evitar que llegaran a los golpes.

Los ánimos se calentaron en el entrenamiento que sostuvo este viernes Club Tigres, pues Carlos Salcedo y Leo Fernández lucieron bastante disgustados y llegaron a los empujones.

De acuerdo con un video difundido por Reforma, se observa a los jugadores intercambiando palabras, y es que de acuerdo con el medio , Salcedo le reclamó a Leo en una jugada y este se molestó , por ello comenzaron las palabras.

Asimismo, distintos medios recalcaron que el jugador galo, Florian Thauvin se acercó con los reporteros que se encontraban cubriendo el entrenamient o para pedirles que no difundieran el video, pues eso podría perjudicarlos de cara a los encuentros de liguilla.

El Club no se ha pronunciado al respecto por lo que no se sabe si ambos jugadores serán sancionados, mientras tanto, los de la UANL se siguen preparado para su siguiente duelo.

URUGUAYO 🇺🇾 VS MEXICANO 🇲🇽



Carlos Salcedo y Leo Fernández discutieron en entrenamiento de Tigres rumbo a la Liguilla.



Miguel Herrera, Gignac y los demás jugadores de Tigres tuvieron que separarlos.



Se espera que Tigres aplique una sanción para los 2 ju. pic.twitter.com/w1f6OY3Okx — ferco23 (@soyfer33) November 20, 2021

Carlos Salcedo y la polémica que lo alejó de la Selección de futbol de México

El zaguero de Tigres, Carlos Salcedo ya no es convocado al combinado nacional debido a un roce que tuvo con el auxiliar técnico del Tri Jorge Theiler.

En un encuentro se les vio tanto al jugador como al técnico disgustados, y es que de acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, Salcedo se molestó porque aún no estaba preparado para entrar a la cancha por lo que el técnico le reclamó y se hicieron de palabras.

Luego del incidente, que le costó el ya no tener participación en el conjunto, Salcedo reconoció que cometió un error.

“Yo la cagué y he aprendido a no hacer eso y a controlarme. Aprendí de ese roce que tuve en la Selección. Hablé con Jorge, hablamos muy tranquilos y me dijo ‘para mí quedó ahí’. Ya las represalias que yo tenga las tomo y no tomo nada contra mí porque yo sé que la regué”, dijo para Multimedios.

Leo Fernández saldría de Tigres (Mexsport)

Club Tigres en el Apertura 2021

Con algunos tropiezos al principio, Club Tigres logró recuperarse y se coló a la liguilla de la Liga MX. En ese sentido, Antonio Sancho, director deportivo del equipo se siente satisfecho con el trabajo de Miguel Herrera.

“Van cuatro meses o cinco de trabajo de Miguel, sabíamos que la transición de una manera de jugar no iba a ser tan fácil, muchos años jugando a algo y ahora cambia. Hemos tenido altibajos normales y el equipo ha ido de una manera ascendente, el equipo ha estado mejor”, aseguró.