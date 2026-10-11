Camilo Vargas continúa agrandando su legado en el futbol mexicano con el Atlas.

El guardameta colombiano volvió a ser protagonista del Clásico Tapatío al detenerle un penal a Ángel Sepúlveda durante el empate 1-1 entre Atlas y Chivas, resultado que le permitió alcanzar una marca histórica en la Liga MX: 21 penales atajados o rechazados, cifra con la que igualó al exportero Adrián Chávez.

Camilo Vargas evitó la victoria momentánea de Chivas

La intervención de Camilo Vargas llegó al minuto 76, cuando Chivas tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde los once pasos. Después de que el árbitro revisara la jugada en el VAR y señalara la infracción, Sepúlveda tomó el balón para ejecutar el cobro.

Sin embargo, Camilo Vargas esperó el disparo y consiguió detenerlo, evitando que el delantero rojiblanco marcara en ese momento del encuentro. Aunque Chivas terminó rescatando el empate, la atajada volvió a confirmar la importancia del colombiano bajo los tres postes del Atlas.

Camilo Vargas impone un nuevo récord en la Liga MX (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Con esta intervención, Camilo Vargas se colocó a la altura de Adrián Chávez, uno de los guardametas históricos del futbol mexicano, en el registro de penas máximas detenidas.

¿Quiénes son los porteros con más penales atajados en México?

De acuerdo con los registros señalados, la clasificación histórica está encabezada por Jesús Corona y Oswaldo Sánchez, ambos con 24 penales atajados o rechazados. Detrás de ellos aparecen Adrián Chávez y Camilo Vargas, igualados con 21.

Así marcha el registro: