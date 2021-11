Caleb Plant mostró cómo le quedó la cara tras caer noqueado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez en su pelea del sábado pasado, en la que perdió su título de peso supermediano de la FIB.

Casi 48 horas después de la pelea en donde Canelo hizo historia , Caleb Plant publicó una foto en la que se puede ver cómo le quedó el rostro tras la pelea.

En la imagen, donde sale con su abuelo, se puede ver muy lastimada la cara del estadounidense, sobre todo debajo del ojo derecho, zona que fue muy castigada por el mexicano.

Cabe mencionar que, según información de ESPN, después de ser noqueado, Caleb Plant fue directamente a un hospital de Las Vegas para verificar que se encontrara bien de salud.

Caleb Plant mostró la cara tras su pelea vs Canelo (@calebplant )

Caleb Plant rompió el silencio tras la pelea que sostuvo ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en la que perdió por nocaut técnico en el onceavo round.

Pocas horas después de la pelea ante el histórico campeón mexicano, Caleb Plant publicó un mensaje en el que prometió volver a ser campeón mundial.

El estadounidense agregó que, en la pelea ante Canelo, demostró que es un boxeador de élite y aprovechó para agradecer el apoyo de todos sus seguidores.

“Estaré de regreso. Demostró que pertenezco al más alto nivel, y seré campeón del mundo otra vez”, dijo Caleb Plant, cuyo récord ahora queda en 21-1.

“He logrado torcer el mundo a mi favor, y lo he hecho con nada más que pasión y talento. Estaré de regreso. Demostró que pertenezco al más alto nivel, y seré campeón del mundo otra vez. Nunca me ha dado miedo ir en grande, o salir a pelear con mi escudo. Gracias a todos los aficionados, y quienes me apoyan”

Caleb Plant