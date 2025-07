Pese a que el semestre está en marcha, América no ha terminado de armar su plantilla para las competencias que va a afrontar y dentro de los pendientes que tiene por resolver está el futuro de Javairo Dilrosun, así como la llegada de un nuevo refuerzo que fortalezca su plantilla. De ambos temas, André Jardine habló en Estados Unidos.

De entrada, Javairo Dilrosun no viajó con el plantel de las Águilas a la Leagues Cup debido a que no lo registraron para ese torneo. Incluso, André Jardine se dijo sorprendido porque no se quedó en LAFC el tiempo que pensaron permanecería con el conjunto angelino, así que cuando regresen a México, decidirán que pasará con él dado que liberar esa plaza es fundamental para pensar en un refuerzo.

“Lo de Javairo (Dilrosun), no estaba inscrito en esta competencia. Imaginamos que se quedaría más tiempo en Los Ángeles. Nos sorprendió la decisión del club. Veremos, trabajaremos con los disponibles y en este regreso tomar la decisión sobre Javairo, si se queda para la Liga o se va. Es una decisión que tomaremos en conjunto”, explicó Jardine.

André Jardine no quiere equivocarse con el refuerzo de América

En lo que respecta puntualmente al refuerzo que América busca, André Jardine fue claro al decir que en Coapa no quieren equivocarse en la elección del futbolista que sumarán toda vez que esperan a alguien totalmente convencido de sumarse al grupo. Mientras tanto, trabajará con lo que ahora tiene.

“Del refuerzo, no nos queremos equivocar, debemos ser precisos, elegir muy bien, sin prisa, pero cerrarlo cuanto antes con cuidado, precaución y ser asertivos porque el grupo está fuerte. Hay que traer a alguien a sumar y convencido de América. Mientras no lo encontremos, trabajamos con los que están”, afirmó André Jardine.

La prioridad en Coapa es buscar un jugador que pueda desempeñarse como media punta o un mediocampista ofensivo que pueda actuar por las bandas, así como detrás de los centros delanteros que actualmente tienen.

André Jardine calificó como normal el bajón de juego de América

Finalmente, André Jardine reconoció algunas deficiencias que su América ha exhibido recientemente, sobre todo en el aspecto defensivo debido a la cantidad de goles que les han convertido tanto en táctica fija como en pelotas por aire.

“Reconocer el trabajo defensivo que venimos haciendo, fuimos la mejor defensa del torneo por mucho. Si nos hicieron 16 goles imagino que los otros equipos sufrieron más. Casi siempre la mejor defensiva logra el titulo, pero esta vez Toluca quebró lo escrito, se defendieron muy bien en Liguilla. Los goles en pelota parada y juego aéreo nos preocupan, pero es trabajar, repetir, seguir”, dijo André Jardine sobre las fallas de su América en el cuadro bajo.

Finalmente, el timonel azulcrema aceptó que hay una baja de juego que tienen que resolver y no dudó en señalar que tanto con tiempo como con trabajo lograrán dejar atrás la racha negativa.

“La evolución viene, cuando llegué a América era un equipo que hacía muchos goles y sufría más de lo que sufre hoy. Desde que estoy, fuimos en casi todos los torneos la mejor ofensiva y de las mejores defensivas. Sabemos resolver bien y hay que aceptar algún bajón, un problema que aparece. El tiempo cura y resuelve los problemas”, cerró.