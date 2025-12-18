Bolonia vs Inter de Milán se miden en la semifinal de la Supercopa de Italia. Consulta a qué hora y dónde ver el partido programado el viernes 19 de diciembre.

Partido: Bolonia vs Inter de Milán

Fase: Semifinal de la Supercopa de Italia

Fecha: Viernes 19 de diciembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Al-Awwal Park

Transmisión: FOX One

Bolonia vs Inter de Milán: Hora para ver la semifinal de la Supercopa de Italia

El viernes 19 de diciembre de 2025 se juega la segunda semifinal de la Supercopa de Italia, cuando Inter de Milán se mida con Bolonia.

El partido Bolonia vs Inter de Milán arranca a las 13 horas, tiempo del centro de México.

Canal para ver la semifinal de la Supercopa de Italia

La plataforma FOX One transmitirá el partido Bolonia vs Inter de Milán en las semifinales de la Supercopa de Italia,

¿Cómo llega Bolonia a la semifinal de la Supercopa de Italia?

El Bolonia llegó a la semifinal de la Supecopa de Italia vs Inter de Milán por haber sido campeón de la Coppa Italia 2024/25.

En la actual temporada de la Serie A, el Bolonia ocupa el sexto lugar en la competencia italiana en puestos de clasificación a copas internacionales.

Así llega el Inter de Milán a la semifinal de la Supercopa de Italia

El Inter de Milán de Cristian Chivu se clasificó a la semifinal de la Supercopa de Italia vs Bolonia tras haber terminado en segundo lugar de la Serie A.

La semifinal de la Supercopa de Italia se disputa a 90 minutos, y en caso de que no haya ganador entre Bolonia e Inter de Milán, se lanzarán penaltis para definir al ganador.

En la otra semifinal de la Supercopa de Italia, Napoli venció al AC Milán el jueves 18 de diciembre, y espera rival.

Posibles alineaciones del partido Bolonia vs Inter de Milán en la Supercopa de Italia

Estas son las posibles alineaciones de la semifinal Bolonia vs Inter de Milán en la Supercopa de Italia.

Bolonia

Portero: Federico Ravaglia

Defensas: Juan Miranda, Jhon Lucumí, Torbjörn Heggem y Nadir Zortea

Mediocampistas: Tommaso Pobega, Nikola Moro, Nicolò Cambiaghi, Lewis Ferguson y Riccardo Orsolini

Delantero: Thijs Dallinga

Inter de Milán