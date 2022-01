Atlético San Luis despide a Marcelo Méndez, de modo que es el primer DT cesado en el Torneo Apertura 2022 , que apenas lleva tres jornadas disputadas.

Fue en un comunicado como el Atlético San Luis informó acerca del despido de Marcelo Méndez, quien logró llevar a la nueva franquicia potosina a su primera fase final .

Asimismo, los otrora tuneros agradecieron a Marcelo Méndez Russo y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado desde que llegaron hasta hoy 26 de enero .

Recordemos que al haber Fecha FIFA, el Atlético San Luis tendrá un par de semanas para buscar un relevo en el banquillo.

Marcelo Méndez al frente del Atlético de San Luis

Marcelo Méndez, comenzó el toorneo con tres derrota conecutivas lo que no agradó para nada a la directiva y tomaron la decisión de cesarlo.

Rafael Fernández, quien es el director de metodología de los de San Luis asumirá el cargo mientras llega el indicado al banquillo.

El uruguayo Marcelo Méndez, llegó al futbol mexicano luego de dirigir equipos como: Danubio FC y Atlético Progreso, todos de su país natal.

Sin embargo, su paso por México no fue para nada favorable pues tras pasar poco más de 7 meses en el equipo no logró entrar a puestos de liguilla.

Atlético de San Luis (Mexsport)

Rubens Sambueza en el Atlético de San Luis

Uno de los refuerzos más esperados en el cuadro potosino, fue el de Rubens Sambueza, quien militaba en Toluca FC.

Rubens Sambueza ocupa el dorsal 10 y tras su llegada a San Luis se dijo agradecido pues nunca antes había usado dicho número y el equipo lo vio como la pieza que faltaba en su plantilla.

A pesar de haber transitado por 6 equipos de la Liga MX; Rubens Sambueza nunca había vestido el 10 y agradeció a la afción potosina y al equipo el gran gesto.

“Hermoso número, nunca me había tocado vestirlo en el futbol mexicano. Muchas gracias. Primero agradecerles que me tengan presente. Creo que el cariño de la afición va a ser importante. Me voy a entregar y dar lo mejor de mi”, mencionó.