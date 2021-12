Rubens Sambueza se despidió del Deportivo Toluca, equipo que ahora será dirigido por Ignacio Ambriz, y se desconoce si seguirá en el futbol mexicano con otro equipo.

Fue a través de sus redes sociales donde el mediocampista argentino escribió un emotivo mensaje de despedida del club escarlata, en el que estuvo un par de etapas.

Rubens Sambueza y Andrés Andrade han sido sancionados de manera temporal (@srgolazoo)

‘Sambu’ aprovechó para agradecer a todos los involucrados con el club, desde los directivos, aficionados y sobre todo a los compañeros con los que compartió vestidor.

“Hoy me toca despedirme del club!! Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por éste tiempo compartido. Siempre me entregue al máximo y di lo mejor de mí. Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto. Y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre Siempre estarán en mi corazón” Rubens Sambueza

Rubens Sambueza: ¿por qué se va del Deportivo Toluca?

Rubens Sambueza ha sido el mejor jugador del Deportivo Toluca en los últimos torneos, pero entonces ¿por qué se va del conjunto oriundo del Estado de México.

Los rumores de que el argentino saldría del equipo escarlata comenzaron con la llegada de Ignacio Ambriz a la dirección técnico en sustitución de Hernán Cristante.

El técnico mexicano no ha dado alguna explicación, pero todo parece indicar que no es un tema personal, sino deportivo, pues no quiere que su equipo dependa de un solo jugador .

El que opinó lo mismo fue Christian Martinoli, fan de los Diablos Rojos, quien aceptó que Sambueza ha sido el mejor del equipo, pero señaló que Ambriz quiere un equipo que no esté supeditado.

“Resolvía varios temas, provocó a su vez que los demás fueran dependientes, comodinos y limitados. Ambriz toma una decisión fuerte pero busca un equipo que no esté supeditado”, dijo.

Rubens Sambueza: ¿seguirá en la Liga MX?

Rubens Sambueza se despidió del Deportivo Toluca y su futuro es una auténtica incógnita; sin embargo, es casi seguro que tendrá ofertas en el futbol mexicano.

Y es que pese a sus 37 años de edad , el argentino ha demostrado que todavía tiene mucho talento para desparramar en los campos de juego.

No será ninguna sorpresa que más de dos o tres equipos quieran sus servicios, entre los que podrían estar el Club América, donde brilló, o en Pumas UNAM, club con el que llegó a México.

Habrá que esperar varios días para saber cuál será el futuro de Rubens Sambueza, si será en México o en otro país sudamericano, como Colombia, donde juega su hermano.