Atlético de Madrid vs FC Barcelona continúan con la actividad sabatina de la Jornada 12 de LaLiga: 8 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona es uno de los cinco encuentros de este 8 de noviembre como parte de la Jornada 12 de LaLiga.

Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Fase: Jornada 12

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo de noviembre de 2026

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: SKY Sports

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Día para ver el partido de LaLiga

El domingo 8 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 12 de LaLiga con el partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 14:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Atlético de Madrid vs FC Barcelona, de la Jornada 12 de LaLiga.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona en la Jornada 12 de LaLiga.