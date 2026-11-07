Atlético de Madrid vs FC Barcelona continúan con la actividad sabatina de la Jornada 12 de LaLiga: 8 de noviembre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona es uno de los cinco encuentros de este 8 de noviembre como parte de la Jornada 12 de LaLiga.
- Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 12
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Día para ver el partido de LaLiga
El domingo 8 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 12 de LaLiga con el partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona.
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 14:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Atlético de Madrid vs FC Barcelona, de la Jornada 12 de LaLiga.
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs FC Barcelona en la Jornada 12 de LaLiga.
- Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 12
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo de noviembre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports