Arsenal y Crystal Palace se juegan el pase a las semifinales de la Carabao Cup el martes 23 de diciembre. Revisa a qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final en el Emirates Stadium.

Chelsea, Newcastle y Manchester City son los otros equipos que jugarán las semifinales de la Carabao Cup.

Partido: Arsenal y Crystal Palace

Fase: Cuartos de Final Carabao Cup

Fecha: Martes 23 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Emirates Stadium Transmisión: Disney+ y ESPN 2

Arsenal vs Crystal Palace: A qué hora ver los cuartos de final de la Carabao Cup

El martes 23 de diciembre de 2025 se miden Arsenal y Crystal Palace, partido programado a las 14 horas, tiempo del centro de México.

Arsenal vs Crystal Palace: ¿Dónde ver los cuartos de final de la Carabao Cup?

Las señales de Disney+ y ESPN 2 transmitirán el partido Arsenal y Crystal Palace.

¿Cómo llegaron Arsenal y Crystal Palace a cuartos de final la Carabao Cup?

Arsenal y Crystal Palace se juegan un lugar en las semifinales de la Carabao Cup.

El ganador se enfrentará con el Chelsea, mientras que Newcastle y Manchester City forman la otra semifinal.

Arsenal ha elminado a Port Vale y Brighton en las dos rondas anteriores de la Carabao Cup, para citarse con el Crystal Palace en los cuartos de final.

El Crystal Palace pasó sobre el Milwall y Liverpool en las anteriores rondas de la Carabao Cup.

Arsenal vs Crystal Palace: ¿Qué equipo domina la serie histórica?

Los equipos londinenses, Arsenal y Crystal Palace están por jugar su partido número 60 en la historia, con amplio dominio de los Gunners.

El balance de los 59 partidos entre los dos equipos de la capital inglesa es de 36 victorias para el Arsenal, 17 empates y seis triunfos del Crystal Palace.

Así que, Arsenal es favorito para avanzar a semifinales de la Carabao Cup, en la que se encontrará con el Chelsea en el 2026.