Arlindo dos Santos revive el primer gol en el Estadio Azteca

México.- Arlindo dos Santos, el exfutbolista que brilló en la década de los sesenta por marcar el primer gol en el Estadio Azteca regresa 55 años después a revivir su gloria.

A sus 81 años, Arlindo dos Santos revivió el primer gol en el Estadio Azteca desde el palco que rifa la Lotería Nacional.

El exfutbolista Arlindo dos Santos fue invitado al palco que rifa la Lotería Nacional como parte de la promoción del Gran Sorteo Especial No. 248, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre.

Fue el 27 de mayo de 1966, cuando habían transcurrido los primeros 27 minutos del encuentro entre el América y el Torino de Italia cuando Arlindo dos Santos se abrió paso en la historia del Estadio Azteca.

En ese partido, Arlindo dos Santos tomó el balón delante de la media cancha, lo condujo unos metros y antes de llegar al área rival, levantó la vista para lanzar un tiro.

Ese tiro potente que salió cruzado y se reflejó en el marcador, lo llevo a pasar historia en el Estadio Azteca, un duelo que finalmente terminaría 2-2.

“Quería demostrarle al mundo que había un negrito en el América que sabía pegarle al balón. Se me concedió el milagro y no hay día que no dé las gracias”

Arlindo dos Santos