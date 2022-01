Antonio Brown, quien el pasado fin de semana abandonó en pleno juego a los Tampa Bay Buccaneers, lo que provocó que fuera despedido del equipo, ha salido al cruce de las acusaciones de que tachan de irresponsable y con problemas mentales, acusando a su equipo de obligarlo a jugar lesionado, con fractura en uno de sus tobillos.

Por medio de una declaración difundida por su abogado Sean Burstyn, Brown dio a conocer las razones por las cuales dejó el juego, en pleno tercer cuarto, entre Tampa y los New York Jets.

“No renuncié. Me cortaron. No me dejé a mis hermanos. Me echaron. Ser despedido en la banca por tener una lesión dolorosa fue algo muy malo”, indicó.

Agregó: “Luego vino su ‘giro’. El head coach (Bruce Arians) negó en televisión nacional que sabía sobre mi tobillo. Eso es 100% inexacto”.

Antonio Brown abandonó el campo (Foto: Captura de video)

¿Qué dijo Bruce Arians sobre salida de Antonio Brown?

Bruce Arians dijo el lunes pasado que no estaba al tanto de la lesión de Antonio Brown. “Desconozco si estaba lesionado. Pero es bastante obvio lo que pasó. Dejó el campo y eso fue todo”, señaló.

Por su parte, el polémico receptor afirma que Arians y toda la organización de los Buccaneers estaban al tanto de su lesión en el tobillo.

“Debido a mi compromiso con el juego, cedí a la presión directa de mi coach para jugar lesionado. A pesar del dolor, me vestí, el personal me inyectó lo que ahora sé que era un analgésico poderoso y a veces peligroso que la NFLPA (asociación de jugadores) advirtió contra su uso, y lo di todo por el equipo“.

“Jugué hasta que quedó claro que no podía usar mi tobillo para cumplir con mis responsabilidades de juego de manera segura. Además de eso, el dolor era extremo, y en lugar de preguntar cómo me sentía o llegar al fondo de la cuestión, el equipo envió un mensaje de texto a mi campamento promoviendo una narrativa totalmente falsa que actué al azar sin ninguna explicación... Tengo estrés, tengo cosas en las que trabajar. Pero la peor parte de esto ha sido la insistencia de los Bucs para retratar esto como un arrebato”.

Statement from Antonio Brown via his attorney ⁦@seanburstyn⁩: pic.twitter.com/pJ3VGFBjSy — Adam Schefter (@AdamSchefter) January 6, 2022

¿Quién es Antonio Brown? Uno de los jugadores más polémicos de la NFL

Antonio Brown, de 33 años, vivía su onceavo año en la NFL, en donde ha jugado con los Pittsburgh Steelers, Oakland Raiders, New England Patriots y, hasta el domingo pasado, en los Tampa Bay Buccaneers.

Su carrera ha estado llena de escándalos fuera de la cancha, como es el que fuera acusado de agresión sexual en su estancia en los Patriots, y de falsificar los certificados de vacunación contra el Covid-19.