La participación de la Selección de Francia en los Juegos olímpicos de Tokio llegó a su final luego de que Japón los goleara 4-0.

Y aunque vimos a André-Pierre Gignac realizar un Hat-Trick en el partido contra Sudáfrica, no bastó para que la Selección Francesa llegara a los cuartos de final, no obstante, el delantero galo no piensa que esta sea una despedida.

Pues el máximo goleador del Club Tigres, André-Pierre Gignac habló para L’Equipe y aseguró que este no es el fin de su carrera; sin embargo, muy probablemente su aparición en unos Juegos Olímpicos.

“Jugaré hasta los cuarenta años, pero veo a Antoine Griezmann que sigue mucho a la Selección de Francia en Twitter, se está posicionando bien. Kylian Mbappé dijo que quería hacerlo y veremos quién es el tercero” André-Pierre Gignac

APG (André-Pierre Gignac / Instagram)

Asimismo, el “Bomboro” no pudo negar que el nivel del equipo anfitrión fue bastante bueno durante la fase de grupos.

“Fue una gran aventura, pero cuando el escalón es demasiado alto, es demasiado alto. Antes del partido contra Japón, creíamos en ello, pensé que podíamos hacerlo, pero cuando ves a su equipo configurado, es complicado. Cuando te anotan 11 goles en tres partidos, es demasiado difícil” André-Pierre Gignac

Por otra parte, como sabemos las próximas Olimpiadas se celebrarán en París, y esté o no esté como refuerzo André-Pierre Gignac, le gustaría ver un equipo que pueda mantener el nivel necesario para destacar como anfitrión.

“No quiero encontrar excusas. Dije que iba a la guerra con este equipo y lo hago hasta el final. Pero espero que en 2024, cuando los Juegos sean en casa, hagan el equipo necesario para llegar lo más lejos posible. Hacer un torneo fallido y poner a tu país en problemas es terrible” André-Pierre Gignac

Gignac, uno de los refuerzos de Francia para Tokio 2021. (JUNG YEON-JE / AFP)

¿André-Pierre Gignac apuesta por la Selección Mexicana?

Cuando supimos que el primer rival de México en los Juegos Olímpicos de Tokio, sería la Selección de México, surgió el temor por llevarnos una primera derrota.

Aunque claro las cosas salieron mejor de lo esperado, y fue evidente que los galos no pudieron ser superiores a dos Selecciones del Grupo al que pertenecieron.

Sin embargo, André-Pierre Gignac no se quita el orgullo de su Selección, pero tampoco olvida a quién lo acogió.

Pues luego de declarar que la Selección de Japón va con todo, no dejó de lado a la Selección Mexicana.