André-Pierre Gignac mandó un mensaje a sus detractores, especialmente a los de Monterrey, tras anotar tres goles con la Selección de Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Tras la victoria de Francia 4-3 ante Sudáfrica , donde Gignac anotó tres goles y dio una asistencia, el delantero de Tigres explotó contra la prensa de la Sultana del Norte.

André-Pierre Gignac aseguró que no está acabado, tal como lo han querido retratar en Monterrey por el mal paso que tuvo con Tigres tras el Mundial de Clubes.

“En Monterrey andan criticando porque los dos siguientes meses al Mundial de Clubes anduve mal, anduvimos todos mal. No son dos meses que me van a chingar mi carrera en Tigres. Yo no me quejo, pero no estoy acabado. Ojalá lo sepan en el norte”.

André-Pierre Gignac