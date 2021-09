México.- Rogelio Funes Mori no sería el único naturalizado en la Selección de futbol de México, toda vez que el también argentino Alexis Canelo podría recibir una convocatoria en el futuro.

Según el periodista Rafael Ramos, el DT de la Selección de futbol de México, Gerardo Martino, estaría analizando la posible convocatoria de Alexis Canelo, jugador del Deportivo Toluca .

Cabe señalar que el delantero del Deportivo Toluca todavía no inicia su proceso de naturalización; sin embargo, ya tiene más de cinco años viviendo en México , de modo que podría comenzarlo.

Debido a que Alexis Canelo nunca fue convocado por la Selección de futbol de Argentina, podría ser considerado en cuanto obtenga la nacionalidad mexicana.

Tal como señaló Alexis Canelo durante una entrevista con TUDN concedida en febrero pasado, vaya que le interesa jugar para la Selección de futbol de México.

Y es que nuestro país le ha dado mucho al citado delantero, además de que, dijo, fue aquí donde maduró como futbolista.

“No soy mexicano, no me naturalicé todavía, pero es un desafío que me encantaría. Me debo mucho a México que me ayudó a crecer y madurar como jugador. No veo con otros ojos vestir una camiseta de otra selección”

Alexis Canelo