México.- Rogelio Funes Mori se encuentra bastante ilusionado luego de su primer entrenamiento con la Selección Mexicana.

Incluso, en una entrevista con el canal oficial del CF Monterrey, Rogelio Funes Mori aseguró que quizá en otra vida fue mexicano, de ahí el amor que le tiene a nuestro país.

Además, reveló que en México ha podido obtener una mejor calidad de vida luego de su peregrinar por varios países, incluido Estados Unidos .

“Yo creo que en otra vida fui mexicano. Viví mucho tiempo en Estados Unidos y siento que la gente que se pasa para el otro lado para vivir mejor, y esas cosas, a mí México me lo ha dado”

Fue este martes 22 de junio cuando Rogelio Funes Mori vivió su primer entrenamiento con la Selección de futbol de México, la cual se está preparando para la Copa Oro.

En ese sentido, Rogelio Funes Mori, argentino de nacimiento , se dijo orgulloso de poder representar a México a través de su Selección.

Asimismo, para zanjar cualquier tipo de polémica en torno a su nacionalidad, el goleador del CF Monterrey citó a Chavela Vargas al afirmar que los mexicanos nacen donde se les pega la gana .

Finalmente, Rogelio Funes Mori reveló que casi llora al momento de recibir la nacionalidad mexicana.

Y es que, reiteró, México es el lugar que le ha dado todo y que le ha permitido a su familia vivir mejor.

“La verdad es que está muy contenta (su familia), en el momento que me entregaron el papel, me sentí un mexicano más y casi lloro porque es el país que me ha dado todo”

Rogelio Funes Mori