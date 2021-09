México.- Luis Hernández volvió a demostrar su animadversión hacia Rogelio Funes Mori, quien recientemente se integró a la Selección de futbol de México en medio de la polémica.

Luego del partido ante la Selección de futbol de Jamaica, donde Rogelio Funes Mori falló una jugada clarísima , el Matador Hernández cargó contra el susodicho.

Y es que Luis Hernández, leyenda del Tricolor , afirmó en entrevista con Medio Tiempo que el argentino naturalizado mexicano no es de su agrado , por ende, dijo que lo mejor sería que se quedara en Monterrey.

“Te voy a decir solamente dos cosas: tienen 3 puntos (México tras derrotar a Jamaica), muy bien, como sea… Y de Funes Mori, que se quede en el Monterrey, no me gusta, no me gusta”

Luis Hernández