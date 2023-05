Después de la salida de Fernando Ortiz del Club América, Hugo Sánchez respondió si llegaría a dirigir el Club América, pues el ahora comentarista de ESPN ha buscado varias oportunidades.

Y es que durante Futbol Picante, comenzaron a hablar y debatir sobre las fallas de Fernando Ortiz. Es por eso, que José Ramón Fernández le preguntó a Hugo Sánchez, si podría tomar las riendas del Club América.

En ese sentido, Hugo Sánchez comentó que está listo para dirigir a cualquier equipo mexicano per aún no tiene una propuesta y prefiere no hablar antes de tiempo.

“Yo estoy para cualquier equipo mexicano, estoy listo, pero obviamente si no hay una propuesta tampoco voy a estar diciendo si o no”, aseguró en el programa.

Pero, siguieron hablando al respecto y todos coincidieron en que el Club América podría apostar por un técnico europeo.

Pero, Hugo Sánchez insistió en que está dispuesto a dirigir cualquier club mexicano: “Con cualquier equipo mexicano, estoy a la expectativa”, agregó.

Hugo Sánchez cuando quería llegar a Cruz Azul

Cabe recordar, que Hugo Sánchez alzó la mano en múltiples ocasiones, para llegar a dirigir Cruz Azul, tanto que incluso él pensaba que ya tenía el puesto asegurado.

Sin embargo, el ex futbolista se enteró en un programa en vivo, que el elegido sería nada más y nada menos que el Tuca Ferretti.

Después de eso, Hugo Sánchez ha insistido en volver a tener una oportunidad en el banquillo, pues piensa que tiene mucha experiencia y puede llevar a los equipos a lo más alto.

Hugo Sánchez sobre la Selección Mexicana

Hugo Sánchez también mencionó hace unos meses, que si él tomara las riendas de la Selección Mexicana, entonces el equipo podría ser campeón del mundo.

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del fútbol mexicano no lo ven así”, agregó.

