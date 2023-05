Hugo Sánchez alzó la mano para ser el nuevo director de Selecciones Nacionales, todo esto tras la salida de Jaime Ordiales.

Y es que, el ahora comentarista de ESPN, Hugo Sánchez aseguró que tiene lo necesario para llegar a ser director de Selecciones Nacionales, aunque no lo toman en cuenta porque él está en otra línea.

“Tal vez vamos en una línea diferente a la que van ellos... nosotros vamos en plan sano, en plan desinteresado”, aseguró en la mesa de Futbol Picante.

Por otro lado, mencionó que estaban desaprovechando que lo tenían disponible, pues tiene cualidades que se necesitan para llegar a dicha posición en Selecciones Nacionales pues tiene experiencia en el futbol internacional y eso sería de gran ayuda.

“No nos sacan provecho. Necesitamos tener embajadores del futbol mexicano a nivel internacional”, agregó Hugo Sánchez.

Hugo Sánchez quiere llegar a la Selección Mexicana

Hugo Sánchez tiempo atrás, ya había alzado la mano para llegar a dirigir la Selección Mexicana e incluso aseguró que podría ser campeón del mundo si estuviera al mando.

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del fútbol mexicano no lo ven así”, dijo para La Opinión.

Y es que, para el ex futbolista solo se necesita confianza para poder ser campeón y él la tiene, es por eso que cree que podría lograrlo si le dan la oportunidad.

Hugo Sánchez y sus postulaciones para dirigir equipos de Liga MX

Hugo Sánchez ha expresado abiertamente su deseo de llegar a dirigir un equipo de la Liga MX, lo hizo con Cruz Azul en su momento pero su plan se frustró pues Tuca Ferretti le ganó el puesto.

Pero, también se ofreció para dirigir a Club Tigres después de la salida de Diego Cocca, incluso habría hablado con varios directivos del equipo para concretar su llegada, pero de nueva cuenta su plan se frustró.

