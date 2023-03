Hugo Sánchez insiste en dirigir a la Selección Mexicana, pues incluso se dijo molesto con la Federación por poner a un técnico extranjero.

Y es que, Hugo Sánchez aseguró en una entrevista para La Opinión, que él podría ser un buen candidato para tomar las riendas del Tri, pues sería la única forma en que el equipo podría avanzar.

“Quien debe estar en ese puesto es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del fútbol mexicano y eso me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho”, dijo.

Por otro lado, mencionó que deben aprovecharlo ahora, antes de que por la edad, sea muy tarde y ya no pueda tener la oportunidad de ser técnico de la Selección Mexicana.

“Me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran ‘oye, pues a Hugo Sánchez no le hemos dado chance ni siquiera de dirigir un Mundial, ¿no?’ Entonces ahora que no hay partidos clasificatorios es un buen momento, porque siento que podría cumplir; en su momento lo hice en el 2007 cuando estuve en la selección”, agregó.

Hugo Sánchez asegura que puede hacer campeón a México

Incluso, Hugo Sánchez aseguró que con él al mando, el equipo podría llegar a ser campeón del mundo, pero el ex futbolista está tan seguro que se comprometió a eso si es que llega a dirigir.

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del fútbol mexicano no lo ven así.

Hugo Sánchez asegura que la confianza es la clave para ser campeones

Asimismo, Hugo Sánchez mencionó que la clave para ser campeones, es creer que así será y él tiene esa plena confianza.

¿Saben porque no vamos a poder ser campeones del mundo? Porque ustedes no se lo creen, yo sí me lo creo, pero estoy diciendo que se necesitan 3 periodos mundialistas’”, sentenció.

