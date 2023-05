Luego de la vergonzosa eliminación del Club América en el Estadio Azteca, fans y especialista pidieron que Cuauhtémoc Blanco tomara las riendas del equipo.

Y es que, el Club América fue eliminado en las semifinales, a pesar de tener la ventaja y jugar como local; Club Chivas le dio la vuelta por errores puntuales y Cuauhtémoc Blanco sería para muchos el técnico ideal.

Es por eso, que tras la renuncia de Fernando Ortiz, los fan ya pusieron a un candidato, se trata del actual gobernador de Morelos y ex leyenda azulcrema, Cuauhtémoc Blanco.

“Y si pide licencia @cuauhtemocb10 y va al banquillo?”, escribió Gerardo Velázquez de León, a lo que los fans respondieron de manera inmediata.

Para muchos, sería una gran idea, aunque aseguraron que un buen cuerpo técnico sería la clave de su éxito.

“Siempre y cuando le pongan un cuerpo técnico a su lado que le apoye y cobije bien, no es para nada mala idea!!! ¿A quién le pondrías de cuerpo técnico?”, se lee en Twitter.

Y si pide licencia @cuauhtemocb10 y va al banquillo? — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) May 23, 2023

Cuauhtémoc Blanco ya alzó la mano para dirigir al Club América

Cuauhtémoc Blanco mencionó hace unos meses, que estaba dispuesto a dirigir al Club América, pues si su futuro no estaba en la política, iba a buscar el llegar a un banquillo del algún equipo en México o en el extranjero.

“Si se da, qué bueno (seguir en la política), y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso”, dijo.

Jugadores del Club América (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Club América y la salida de Fernando Ortiz

El Club América hizo oficial la salida de Fernando Ortiz después de la eliminación ante Club Chivas, pues el mismo técnico fue el que puso su renuncia sobre la mesa.

Aunque, el cuadro de Coapa quería renovarlo y tenía toda la confianza puesta en él, la respuesta del Tano Ortiz fue tajante y decidió que su ciclo había terminado en el Club América.

