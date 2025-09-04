Jaime Munguía puede estar tranquilo luego de que ya le quitaran el castigo por salir positivo en prueba antidopaje, eso sí, no fue fácil y tuvo que invertir mucho dinero.

El boxeador mexicano, Jaime Munguía, ya podrá volver al ring y con todo su problema de dopaje solucionado. ¿Cuándo va a volver a pelear?

Aunque es joven, 28 años, Munguía tiene buena experiencia en el mundo pugilístico, este tocó su punto máximo cuando peleó contra el Canelo Álvarez en mayo del 2024.

Aunque perdió de manera unánime y contundentemente, dejó buenas sensaciones, hasta que llegó el castigo luego de que le encontraran testosterona.

A reivindicarse: Le quitan castigo a Jaime Munguía luego de salir positivo en prueba antidopaje

Como vimos, hace unos meses, Jaime Munguía salió positivo por presencia de metabolitos de testosterona de origen exógeno, esto lo dio a conocer la Comisión Voluntaria Antidopaje.

A partir de ahí, le prohibieron pelear a Jaime Munguía, por lo que el boxeador junto con la ayuda del Canelo Team intentó de todo para probar su inocencia.

Y fue hasta este inicio de septiembre que se dio a conocer que este episodio quedó atrás: “Las autoridades aclararon que el resultado corresponde a un falso positivo, por lo que no existe violación alguna de las reglas antidopaje”, comentó el boxeador mexicano.

Además, parece ser que lo podríamos ver de nuevo en el ring en noviembre o diciembre del 2025.

Jaime Munguía (David Leah / Mexsport)

Jaime Munguía invirtió millones de pesos para probar su inocencia

Cuando le detectaron presencia de metabolitos de testosterona de origen exógeno, Jaime Munguía se puso a trabajara revertir el resultado y lo logró.

Sin embargo, Jaime Munguía no fue nada fácil, pues tuvo que gastar mucho dinero: “Unos 200 o 250 mil dólares (4 millones de pesos). De cabello, uñas, sangre (pruebas), el polígrafo, sangre por aquí, sangre por allá, sangre por todos lados. Pero la verdad al final de cuentas el dinero sale sobrando, pero lo que importa es llegar a aclarar todo esto y saber que no hicimos nada malo”