Julio César Chávez Jr. estuvo presente en la primera conferencia de prensa para promocionar su pelea contra Jake Paul. Ahí lo acompañó su padre, quien reventó al youtuber previo al combate que tendrán en el Honda Center de Anaheim de California, Estados Unidos.

En el evento, Julio César Chávez menosprecio la corta carrera de Jake Paul dentro del boxeo profesional, pues señaló que no es un verdadero peleador y que el Junior le ganará sin problemas al youtuber.

“Así como se está entrenando Julio, tenía años que no lo miraba entrenar como está entrenando ahora. No hay manera, no hay por dónde Jake Paul le pueda ganar a mi hijo, con todo respeto, pero lo vamos a ch***gar a este cab***n”, indicó Julio César Chávez.

Julio César Chávez se lanza contra Jake Paul

La leyenda mexicana del boxeo, Julio César Chávez, afirmó que, Jake Paul no tiene oportunidad contra el Junior, ya que su hijo ha entrenado mucho para este combate.

“Así como se está preparando Julio, si sigue así hasta la pelea no hay por dónde le gane Jake Paul, porque Jake Paul no es peleador. Jake Paul es joven, fuerte, pero no ha peleado con un peleador como mi hijo Julio”, dijo Julio César Chávez en la conferencia de prensa.

Julio César Chávez también recordó la pelea que tuvo Jake Paul contra Mike Tyson y dijo que el rival del youtuber no le lanzó ningún golpe, por lo que consideró que no fue un combate de verdad.

“No le tiró ni un solo golpe, osea ¿a quién le ganó Jake Paul? Con todo respeto, Tyson no peleó. Si Tyson hubiera peleado aunque sea un round, lo hubiera noqueado. Pero esta vez es diferente… Vamos a ver si esta vez aguanta”, mencionó Julio César Chávez.

🔥 SE CALENTARON LOS CHÁVEZ CONTRA JAKE PAUL 🔥



Julio César Chávez le dijo de todo a Jake 😱🥊 pic.twitter.com/mjKVMYE1RO — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 15, 2025

Jake Paul afirma que los mexicanos estarán de su lado

Por su parte, Jake Paul calificó el estilo del Junior como “vergonzoso” y aseguró que llega con un mejor nivel que el mexicano. Asimismo, agregó que incluso los aficionados mexicanos estarán de su lado, pues tiene su apoyo para demostrar quién es el verdadero boxeador.

“Los aficionados mexicanos me aman más que a este tipo, por eso tendré al público de mi lado para ganar, le voy a demostrar a él quién es el verdadero peleador mexicano”, indicó Jake Paul previo a su combate contra el Junior que se realizará el próximo 28 de junio.