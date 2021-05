¿Por qué el —ahí sí— ‘incidente Laisha Wilkins’ no debe pasar desapercibido?

La actriz Laisha Wilkins presentó una denuncia formal por agresión física, contra un supuesto brigadista de Morena, que infringía la ley electoral.

Words like violence

Break the silence

Come crashing in

Into my little world

Painful to me

Pierce right through me

Can't you understand?

Oh, my little girl

All I ever wanted

All I ever needed

Is here in my arms

Words are very unnecessary

They can only do harm

(Palabras como violencia

Rompen el silencio

Llegan chocando

En mi pequeño mundo

Doloroso para mí

Perforan a través de mí

¿Puedes entenderlo?

Oh, mi niña

Todo lo que quería

Todo lo que siempre necesité

Esta aquí en mis brazos

Las palabras son innecesarias

Ellas solo pueden hacer daño)

Depeche Mode, ‘Enjoy the Silence’

El tigre

En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces abanderado de “Juntos Haremos Historia” en la contienda presidencial, advirtió que en caso de cometerse un fraude electoral se soltaría al “tigre” y él no haría nada por detener a la gente.

A más de tres años de distancia, para muchos (me incluyo) queda claro que el hoy autócrata que tenemos como mandatario tenía en mente otra cosa: azuzar al tigre constantemente a grado tal que su enojo estuviese presente a flor de piel todo el tiempo en nuestra realidad política y social. La polarización que hace el presidente de la vida nacional tiene ese único objetivo, lo que se ha traducido en beneficios electorales para él y para Morena.

El incidente

Hace un par de días, la actriz mexicana Laisha Wilkins dio a conocer en redes sociales que un supuesto brigadista de Morena , participando específicamente (no sabemos si formalmente o como voluntario) en la campaña de Dolores Padierna, quien contiende por la alcaldía Cuauhtémoc, la golpeó y pateó.

Hoy por la tarde mientras caminaba por la Roma vi a estas personas pegando publicidad de MORENA sobre la de la oposición. Me acerqué a decirles que infringían la ley, más habiendo tanto espacio. El tipo aventó mi tel, me golpeo y pateó, la gente se acercó a pararlo. Son un asco! pic.twitter.com/MIAOVDK4hy — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) May 7, 2021

Este individuo, según relata, reaccionó de manera violenta contra ella porque esta quiso hacerle ver qué se encontraba infringiendo la ley.

Aquí evidencia golpes... pic.twitter.com/tt0D1POTk5 — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) May 7, 2021

El video que presenta @laishawilkins muestra que el simpatizante de Morena pegaba publicidad de la candidata @Dolores_PL encima de carteles de una de sus adversarias políticas, lo que es ilegal y motivo de sanción tanto a la candidata como al instituto político.

Ayer, Laisha Wilkins presentó una denuncia forma l por agresión física contra el sujeto en cuestión.

La importancia

Es vital que este asunto quede totalmente aclarado, de forma independiente y fuera de toda posible interrogante, por una fundamental razón: de ser ciertos los hechos exactamente y como los narra Wilkins, estos marcarían una de las primeras ocasiones donde abierta y públicamente un simpatizante del lopezobradorismo, trabajando para Morena, ataca físicamente a una ciudadana —en este caso, una figura pública — en un contexto de normalidad. Esto es, no en un choque entre integrantes de unos y otros grupos políticos que se encontraban manifestándose, ni en un espacio de discusión de actores políticos que se salió de control. Tampoco en un episodio donde un ciudadano se está manifestando expresamente contra un político o un partido.

Estaríamos ante la bandera de salida para que esa violencia verbal, al menos por lo que a este periodo comicial se refiere, y que alienta López Obrador entre sus huestes —institucionales, pero también ciudadanas—, un día sí y otro también, cruce la línea de los dichos a la puesta en práctica cotidiana social no política.