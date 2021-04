La legalización de la marihuana en México

La legalización de la marihuana; se espera que sea aprobado convirtiendo a México en el mercado legal de cannabis mas grande del mundo.

El oro verde de México

Este marzo, la Cámara de Diputados votó a favor de la legalización de la marihuana para uso recreacional. Aunque esto todavía tiene que ser aprobado por el presidente López Obrador, se espera que sea aprobado convirtiendo a México en el mercado legal de cannabis mas grande del mundo.

Antes que México, Uruguay ya había legalizado la marihuana para uso recreacional en el 2013. Canadá hizo lo mismo en el 2018. La mariguana es legal en al menos 35 países, al menos en su formato medicinal.

En Estados Unidos, 15 estados y el distrito de Columbia ya tienen toda la parafernalia legal para la producción y venta del cannabis recreacional. El ultimo estado en legalizar la marihuana no medicinal fue el estado de Nueva York apenas a fines del mes pasado.

¿Cómo llegó México a estar a un paso de la legalización de la marihuana recreacional?

Como todos los países, después de un largo proceso y de cabildeo, se logró que se aprobara el uso del cannabis como medicina. Para todos es más fácil vender un producto que es un beneficio para los enfermos y luego buscar el beneficio recreacional que viceversa.

Fue en 2017 cuando se aprobó en el país el uso medicinal de la marihuana, que debido a su “reputación” es usada raramente y casi imposible de encontrar. Un poco contradictorio pues la ley permite la marihuana como medicina, pero no permite la producción de manera legal.

Hay dos factores que juegan a favor de la legalización de la marihuana. El primero es el factor medicinal. Esta comprobado que las personas que tienen artritis reumatoide, dolores crónicos y ciertos tipos de ansiedad se benefician enormemente de los efectos del cannabis.

El segundo y principal impulsor ante los que generan las leyes es la generación de impuestos provenientes de la venta de los diferentes productos que tienen cannabis. Si a esto le añadimos los empleos legales que se pueden generar por la producción de la hierba, el procesamiento para los diferentes productos que se pueden vender y la probabilidad de “quitarle” ese ingreso al crimen organizado, la legalización de la marihuana es un negocio redondo en un país que necesita ingresos, trabajos y disminución del crimen.

Juega en contra el prejuicio que se tiene contra la marihuana. La imagen que tienen muchos profesionales de la salud y los probables daños que podría causar cuando el uso de este producto no se lleva a cabo de una manera responsable. Lo bueno que México no es el primero, y seguro no será el ultimo en unirse a la legalización del cannabis.

Habría que recordar que los riesgos que se tienen en el uso de la marihuana son relativamente bajos contra los beneficios que el uso de esta hierba provee.

También habría que pensar que la marihuana no solo se fuma, también se toma en forma de gotas, dulces, pastillas. Los usuarios de marihuana medicinal reportan un incremento en su actividad diaria que para los que hemos vivido con personas con dolor es un bálsamo para el alma, créame.

La parte recreacional, se ha comprobado que es casi imposible morir de una sobre dosis a diferencia del alcohol que si puede traer una congestión alcohólica.

Será una gran labor del gobierno de México, las cámaras federales y estatales, las autoridades de salud de todos los niveles y los que manejan los permisos de venta de alcohol y tabaco, el establecer marcos legales, de operación y de ejecución de la venta del cannabis.

Es hasta 80% mas barato comprar la marihuana ilegal que la legal

También es importante que los productores puedan tener precios lo suficientemente justos para poder competir con el mercado ilegal. Como ejemplo, el mercado ilegal de venta de cannabis en Canadá atiende al 75% de los usuarios porque es hasta 80% mas barato comprar la marihuana ilegal que la legal. Si en México, se logra que la cadena de producción tenga un precio competitivo en todos sus eslabones, seguramente se podría evitar este tipo de sucesos.

Esperemos que México pueda ser un ejemplo de la administración y uso de esta hierba con tantos tabúes. Todos los involucrados tienen que trabajar arduamente para que así sea.