La próxima consola de Xbox, conocida como Project Helix, podría costar más de 20 mil pesos y llegaría a finales de 2028.

Así lo reveló en un reciente informe la revista Fortune, quien conversó con la actual directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma.

Con este plan de Xbox, el sistema Series S y X tendrían un par de años más de vida previo a la llegada de la nuevo hardware de videojuegos.

Además de Project Helix, Asha Sharma buscaría lanzar una consola portátil en la temporada navideña de 2027.

Asha Sharma (Microsoft)

La nueva consola de Xbox costaría más de 20 mil pesos

De acuerdo con información interna, el precio de la nueva consola de Xbox sería de entre 22 mil y 33 mil pesos mexicanos.

El costo tan elevado se debería por el encarecimiento a nivel global de las memorias RAM y los componentes de almacenamiento ante el crecimiento de la IA.

En ese contexto, Microsoft enfrenta un dilema, ya que podría optar por subvencionar el precio de Project Helix para que no sea tan alto a los clientes.

Project Helix de Xbox (Xbox)

Sin embargo, especialistas indican que es poco probable que Microsoft decida financiar la consola.

Principalmente, porque la compañía ha exigido a sus divisiones, como la enfocada en videojuegos, que sean más rentables.

La consola Project Helix sería una hardware híbrido con un diseño de arquitectura de PC y un procesador personalizado de AMD para correr tanto juegos de ordenador como de Xbox.