Steve Wozniak, uno de los cofundadores de Apple, ha hecho una declaración que seguramente provocaría el enojo y la indignación de Steve Jobs.

Wozniak ha afirmado a Wired que Apple debería crear un teléfono que funcione con Android. Considera que no hay razón para que la empresa de Cupertino no considerara al sistema operativo de Google como un mercado secundario y que se podría jugar en las dos canchas al mismo tiempo: el diseño de la manzana más la plataforma más usada en el mundo.

Por otro lado, también defendió la decisión de Apple de no cambiar demasiado su línea de iPhones año con año: “si algo es realmente bueno, no lo cambies, no lo arruines”. Agregó que “uno coge un teléfono Samsung, le dice “sonríe” y toma una foto pero, ¿cuánta innovación hay ahí? Eso es sólo agregar características por hacerlo”.

Wozniak se muestra optimista respecto al futuro de Apple, asegurando que los grandes productos vienen de los desarrollos secretos, donde los desarrolladores no son molestados por comentarios del exterior. A veces esas grandes innovaciones sólo llegan una vez cada década, por lo que hay que ser pacientes.

📷

Con información de Wired