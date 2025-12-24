A través de redes sociales, los radares que se utilizan para verificar las rutas de avión en las diferentes partes del mundo, han confirmado el avistamiento y ruta navideña de Santa Claus para este 24 de diciembre.

Así han avistado los radares la ruta navideña de Santa Claus

Como cada año, ya se ha trazado la ruta navideña de Santa Claus a través de la página Santa Tracker 2025, la cual puedes seguir en vivo para ver en donde se encuentra Santa en estos momentos.

Y, para hacer más divertida la dinámica, los radares de los aviones han “confirmado” los avistamientos de Santa Claus en su trineo en su ruta navideña al estar recorriendo todo el mundo durante este 24 de diciembre.

BREAKING: After thorough analysis and extrapolation of #SANTA1 ADS-B live data, it looks like the bearded giver of gifts has set course for Rovaniemi, Finland. 🎄🇫🇮



Track Santa here: https://t.co/7A0DpIUBEs pic.twitter.com/9EwhL01yKM — Flightradar24 (@flightradar24) December 23, 2025

Tal y como el perfil de Flightradar quien reveló el mapa de la ruta navideña de Santa Claus desde el pasado 23 de diciembre, o incluso el perfil de Turbina Traveler quien publicó una foto del trineo con los renos rodeando todo el planeta desde tempranas horas.

También otras cuentas que se dedican a la aviación o seguir las rutas de los aviones alrededor del mundo, se han unido al espíritu navideño confirmando “el vuelo de Santa Claus” y sus renos en todo el mundo, el cual finalizará el próximo 25 de diciembre en donde se espera que, todos los niños reciban regalos durante la Navidad.