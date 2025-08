Recientemente se dio una nueva actualización en la inteligencia artificial de X, Grok, la cual ahora permite crear contenido NSFW.

Esto debido a que la inteligencia artificial Grok está alineada con las políticas de X, que permiten compartir y generar contenido NSFW en toda la red social.

Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk (Valerio Rosati / Adobe Stock)

¿Qué es NSFW en el contenido de Grok?

NSFW son las siglas de la frase “No Safe For Work” (No es seguro para el trabajo), que quiere decir que es contenido para adultos, que Grok puede generar.

Este NSFW en genera se refiere a imágenes o videos con contenido sexual, que puede ir desde lo erótico hasta lo más explícito.

Para el caso de Grok, se ha reportado que puede mostrar cuerpos femeninos semi desnudos, además de material sexual sin censura.

Tanto en imágenes como en video, siendo esto último la novedad, pues hasta antes de la nueva actualización, la inteligencia artificial solo producía ilustraciones estáticas.

El mismo Elon Musk presumió esta nueva posibilidad mostrando algunos videos creados en la inteligencia artificial, pero sin llegar a presentar contenido explícito.

¿Cómo crea Grok el contenido NSFW?

Grok puede crear el contenido NSFW gracias a la herramienta Imagine que fue integrada a la inteligencia artificial, la cual es la que optimiza la generación de imágenes y videos.

Imagine de Grok puede tomar imágenes estáticas o los prompts señalados, para generar videos de hasta 15 segundos de duración.

Serán las mismas indicaciones del usuario las que nos darán videos muy básico u otros más elaborados, que vayan un poco más allá de los clásicos movimientos genéricos de la inteligencia artificial.

No obstante, se debe de mencionar que esta herramienta tiene ciertos límites, principalmente en lo que se refiere al uso de personalidades públicas.

Es decir, puede crear videos o imágenes de figuras como Donald Trump o Taylor Swift, pero solo “seguras para el trabajo”, es decir, nada que atente contra su imagen.

No puedes pedir imágenes de alguna personalidad del entretenimiento, deporte o política que atente en contra de su integridad virtual.

Con información de Elon Musk, X y Xataka.