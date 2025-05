La firma propietaria de la popular plataforma de suscripción con contenido exclusivo, Only Fans, reveló que se encuentra en pláticas para vender el espacio digital y dio algunos detalles de la negociación.

Al respecto, los reportes indican que fue la empresa, Fenix ​​International Ltd, dueña de la plataforma, la cual dio a conocer que está en planes de comercializar el portal a un inversionista.

En torno a la posible venta de Only Fans, la información que se ha emitido sobre las negociaciones establece que el precio que se pide por la plataforma es de no creerse.

Only Fans (Especial)

Only Fans podría venderse, revelan

Only Fans, la conocida plataforma de suscripción de contenido, está en pláticas para ser vendida, pues según reportes recientes, su propietario negocia con un grupo de inversores internacionales.

En específico, la información que ha comenzado a circular alrededor de los supuestos planes de venta del sitio web, señalan que el grupo de inversionistas es encabezado por la empresa de medios Forest Road.

De la misma forma, las versiones afirman que la compañía que es la propietaria de Only Fans, Fenix ​​International Ltd, habría iniciado con las negociaciones desde el pasado mes de marzo.

A pesar de ello, de momento no se tiene ningún tipo de certeza sobre el resultado final, toda vez que se indica que la dueña también estaría evaluando otras opciones, incluida una salida a bolsa.

Cabe destacar que a pesar de que durante los últimos años ha logrado un rotundo éxito financiero, Only Fans ha enfrentado varias controversias por el tema de la difusión de contenido no consensuado.

Debido a las polémicas que se han registrado de forma reciente, se han producido dudas sobre el proceder ético de la plataforma, lo cual ha se ha traducido en dificultades legales y operativas.

Es por dichos temas que Fenix ​​International Ltd estaría en planes de vender Only Fans, aunque de momento la compañía operadora de la plataforma no se ha pronunciado de manera oficial.

Only Fans podría venderse a un precio de no creerse

La posible venta de Only Fans ha generado sorpresa en los mercados debido a que en los reportes se indica que la plataforma se comercializaría a un precio que es de no creerse.

Lo anterior debido a que en las versiones sobre las negociaciones que sostiene Fenix ​​International Ltd, se establece que Only Fans tiene un precio estimado de 8 mil millones de dólares.

La cifra es aun más exhorbitante si se realiza la conversión en pesos mexicanos, debido a que al tipo de cambio actual se puede establecer que el costo asciende a 136 mil millones de pesos.

Cabe recordar que en 2023, la compañía alcanzó ingresos de 6 mil 600 millones de dólares, lo que justificó la valoración que ahora se considera clave para inversionistas.