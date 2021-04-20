Boston Dynamics, la compañía de robótica propiedad de SoftBank, ha publicado un nuevo video en su cuenta de YouTube donde muestra una de las nuevas habilidades de su cuadrúpedo robot SpotMini: abrir puertas.

Podría sonar como algo sencillo, pero imaginen lo útil (y terrorífico) que será que los robots puedan moverse con libertad, abriendo y cerrando puertas para dejar pasar a sus compañeros durante el ataque final de ‘Skynet’ en contra de la humanidad… bueno, no.

En el video “Hola hermano, ¿puedes darme una mano?”, un 'SpotMini' identifica una puerta cerrada y llama a uno de sus compañeros, que con ayuda de un brazo mecánico le abre paso a la siguiente habitación:

'SpotMini' fue presentado en un video publicado originalmente en junio del 2016, mostrando como el robot puede moverse como una mascota alrededor de una casa, mientras ayuda en las labores del hogar.

Con información de The Verge.