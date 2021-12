Denuncian acoso sexual en el Metaverso de Mark Zuckerberg, siendo este el primer caso y una nueva polémica para la empresa antes conocida como Facebook.

De acuerdo a varios reportes dentro de Horizon Worlds, el mundo virtual en fase beta del Metaverso de Mark Zuckerberg, ya existe la primera denuncia por acoso sexual.

Este mundo en fase beta, parte del Metaverso de Mark Zuckerberg está disponible en Estados Unidos y Canadá, pero eso no lo ha salvado de tener ya sus primeras denuncias por acoso sexual.

De acuerdo a una de las usuarias del Metaverso, su avatar fue tocado de manera indebida y no consensuada por otro usuario.

“No solo me manosearon anoche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislada en la plaza. El acoso no es una broma”

Usuaria del Metaverso