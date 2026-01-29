Te contamos sobre Blindsight, el ambicioso chip de Neuralink para devolver la visión.

La empresa de neurotecnología, Neuralink, reveló los proyectos en los que está trabajando.

Elon Musk presenta Blindsight, chip de Neuralink para devolver la visión

El magnate Elon Musk- de 54 años de edad- presentó los avances de Blindsight, el chip de Neuralink que busca devolverle la visión a las personas.

El dispositivo incluso pretende que las personas completamente ciegas recuperen la vista.

“Nuestro próximo producto, Blindsight, permitirá que quienes hayan perdido la visión por completo, incluso si han perdido los ojos o el nervio óptico, o si nunca han visto, o incluso son ciegos de nacimiento, puedan volver a ver” Elon Musk

Elon Musk (Susan Walsh / AP)

De acuerdo con Elon Musk, Blindsight dejará que las personas con pérdida total de visión vean “inicialmente en baja resolución”, después en alta resolución y “múltiples longitudes de onda”.

El también dueño de Tesla hizo alusión a Geordi La Forge, personaje ficticio de Star Trek, para hablar de las bondades de visión de Blindsigt, que significa una “mejora cibernética” en las personas.

Elon Musk mencionó que el chip de Neuralink debería ayudar a entender más sobre la conciencia y lo que significa ser una “criatura consciente”.

Además de que mitigará el “riesgo civilizatorio” de la inteligencia artificial .

Elon Musk y Neuralink (Neuralink)

Primer implante de Blindsight, chip de Neuralink, sería en Abu Dabi

Según detalló Musk, de momento el proyecto de Blindsight se encuentra a la espera de su aprobación regulatoria.

De acuerdo con algunos reportes, el primer implante del novedoso chip de Neuralink sería en Abu Dabi, luego de llegar a un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos.

Junto a Blindsight, Elon Musk presentó también el implante Telepathy, el cual busca que personas con parálisis controlen directamente con sus pensamientos:

Computadoras

Teléfonos

Extremidades robóticas

Telepathy, informa Neuralink, registra la actividad neuronal directamente de las regiones cerebrales responsables de los músculos de las manos y brazos.

Traduciendo esas señales en comandos digitales, que evitan las vías neuronales dañadas.

Hasta ahora, 21 personas llevan conectado a su cerebro Telepathy .