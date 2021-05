Apple: Prototipo del iPhone 13 Mini se habría filtrado

Why is no one talking about the iPhone 13 Mini Prototype Leak?@rLeakswondering @MauriQHD @BenGeskin @MaxWinebach @chunvn8888



Via: https://t.co/o1impuj0Zd pic.twitter.com/mqC3OdDj1T

— MrFantastic (@mrfantastictech) April 28, 2021