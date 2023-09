Durante la presentación de los iPhone 15, una de las principales características que resaltaron fue la inclusión del puerto USB C.

Sin embargo, hay algunos detalles que en el Apple Event 2023 no se mencionaron con respecto a la inclusión del puerto USB C en sus nuevos iPhone 15.

Pero ¿qué es un puerto USB C y porque hay quien asegura que es peor para cargar un iPhone 15?

¿Qué es un puerto USB tipo C incluido en los nuevos iPhone 15?

Como ya se reveló, los nuevos iPhone 15 han cambiado el puerto Lightning por el USB C, estando el USB C 2.0 en los modelos básicos y USB C 3 para los modelos Pro.

En ese sentido, la velocidad de transferencia en los nuevos iPhone 15 será mayor con hasta 10 gigabits por segundo; es decir, 20 veces más rápido que antes.

En ese sentido, un puerto USB tipo C es un tipo de conector con formato pequeño que se le considera como el sucesor del MicroUSB que se caracteriza por su doble reversibilidad simétrica.

Es decir que un puerto USB C permite conectar el cable al dispositivo en cualquier dirección, sin la necesidad de revisar si se está conectando mal o no.

Pero ¿por qué el puerto USB C sería el pero para cargar un iPhone 15? Un usuario en redes lo explica.

Los precios del iPhone 15 mostrados en el Apple Event 2023 (Apple)

Esta es la razón por la cual un puerto USB C sería el peor para cargar un iPhone 15

Durante el Apple Event 2023 del pasado 12 de septiembre, se lanzó de manera oficial el iPhone 15, el cual traerá consigo un puerto USB C.

Siendo el iPhone 15 el primero de los dispositivos de Apple en cambiar el puerto Lightning por un puerto USB C.

Pero ¿por qué hay quien asegura que el puerto USB C sería el peor para cargar a los iPhone 15?

De acuerdo con el experto, la velocidad del puerto USB C en el iPhone 15 es peor, empezando porque el básico es de 2.0 y el pro de 3.0, los cuales en ningún caso vendrán en la caja.

Es decir que mientras los modelos iPhone 15 Pro y Pro Max si tendrán toda la velocidad de un puerto USB C, los iPhone 15 y Plus, la velocidad será muy limitada quedando a la pareja de los Lightning.

De igual forma se espera que Apple restrinja los accesorios para el nuevo puerto USB C de los iPhone 15 como ocurrió con el conector Lightning.

Y es que uno de los propósitos, como se reveló en el Apple Event 2023, es reducir la basura electrónica por lo que esta sería una de las razones de incluir el puerto USB C al iPhone 15.