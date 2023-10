Usuarios de TikTok se indignan por el video de una esposa que le dice feo a su pareja después de que este se afeitara la barba por primera vez.

Como saben bien los usuarios de TikTok, uno de los contenidos que más predominan en la red social son las reacciones con cámara escondida.

Pues el punto es tratar de grabar el momento con sorpresa y sin ediciones. Dando como resultado un momento gracioso, pero a veces también decepcionante.

Algo similar ocurrió con este video de TikTok, que si bien el hombre que planeó la reacción no se sintió ofendido en ningún momento.

Los usuarios de la red social se dejaron ir con todo por la esposa, quien no dudó en decirle feo a su marido después de que se quitara la barba.

Reacción de su esposa a su nuevo rostro son barba (TikTok | Captura de pantalla)

Graba en video de TikTok la reacción de su esposa a su nuevo rostro son barba

Fue por medio de TikTok que este hombre quiso compartir la reacción de su esposa al nuevo cambio de imagen que se había realizado.

Y es que al parecer sería la primera vez que ella lo vería sin barba, por lo que el impacto de su cambio de look sería más que evidente.

Pero en cuanto la esposa apareció su primera reacción fue decirle “qué feo” seguido de muchas risas.

Posteriormente la esposa volvió a decir “No me digas que te sientes guapo”, a lo que el hombre recién afeitado respondió “Sí, me siento guapo y joven”.

Lo que detonó todavía más risas de la esposa, quien en el resto del video dejó en claro que no le gusta su pareja sin barba.

“Ahí no es”, dicen usuarios indignados de TikTok tras la reacción de la esposa

Como se puede ver en las imágenes, en ningún momento el hombre sin barba tomó a mal la reacción de su esposa, pues se reía también.

Sin embargo esto lo le importó a los usuarios de TikTok, quienes de inmediato se fueron en contra de la esposa, considerando que su reacción fue muy grosera.

Incluso muchos puntualizaron que si hubiera sido ella quien se cortara el cabello y su esposo dijera exactamente lo mismo, no lo habría tomado de la misma manera.

“Ahí no es, bro” y “Sal de ahí” fueron algunos de los comentarios por la reacción de la esposa en Tiktok.

Aunque también hubo algunos en TikTok que aplaudieron la autoestima del hombre, sobre todo por la respuesta que le dio a su mujer en la que afirmaba sentirse guapo.