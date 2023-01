Un video captó justo cuando un joven era arrastrado por una lancha pero la camarógrafa no lo nota por andar grabando a su hijo saliendo del agua; el momento fue compartido en TikTok y usuarios le dan la razón a la mamá.

Por lo que se puede ver en el video de TikTok, el acontecimiento ocurrió durante lo que parecen ser unas vacaciones, pues las imágenes muestran un día soleado y una playa.

El video fue compartido por el usuario de TikTok Diego Pánico (@diegopanico00), en el cual cuenta acerca de su pequeño incidente y de cómo su amigo ni la mamá de éste lo notaron.

Le pidió a la mamá de su amigo que lo grabara en la playa pero la señora prefirió grabar a su hijo

De acuerdo con el video de TikTok, el usuario que compartió el video le habría pedido a la mamá de su amigo que lo grabara mientras ellos se encontraban realizando un recorrido.

Y es que, por lo que muestra en otro video que también compartió a través de la red social, se encontraban en una actividad a las orillas de la playa junto con otros vacacionistas.

La actividad consistía en un pequeño paseo en una lancha inflable, la cual se encontraba en constante movimiento debido al oleaje del mar.

Lancha inflable en la playa (TikTpk | Toma de video)

Pero lo que se puede ver en un segundo video, es cómo ambos amigos ya se encontraban saliendo del agua. En un primer plano se puede apreciar cómo el hijo de la señora va saliendo del agua.

Pero se se presta atención, en la parte del fondo se puede ver al segundo joven que también intenta salir del agua mientras se aleja de la lancha inflable.

Lo que ocurrió después fue que una de las olas arrastró la lancha justo a donde estaba este chico, tirándolo y pasándole justo por encima.

Algo que la mamá jamás notó debido a que toda su atención estaba centrada en grabar a su propio hijo.

Usuarios de TikTok dan la razón a mamá que prefirió grabar a su hijo mientras el amigo era arrastrado

Por su parte, los usuarios de TikTok que vieron el video le dieron la razón a la mamá que prefirió grabar a su hijo por estos dos motivos.

Por una parte, algunos admitieron que jamás lo hubiera notado debido al atractivo de su amigo.

Mientras que otra parte de los usuarios admitieron no haber notado lo que ocurría sino hasta después de haber visto el video más de tres o cuatro veces. Por lo que no pueden culpar a la mamá de su amigo por no haber notado que era arrastrado por una lancha.