Vicente Fernández permanece en terapia intensiva, recibiendo “ cuidados de paciente crítico ”, revelaron sus médicos en el último reporte sobre su estado de salud.

La información fue dada a conocer en punto de las 20:00 horas del lunes 9 de agosto, a través de la cuenta de Instagram de Vicente Fernández.

Esto ocurrió con el permiso de la familia de Vicente Fernández, que anunció que sólo dará declaraciones sobre el tema vía Instagram.

A través de un comunicado, los médicos de Vicente Fernández dieron a conocer el estado actual del cantante, con la autorización de su familia:

Los médicos detallaron el tratamiento que se encuentra recibiendo Vicente Fernández, señalando que permanece en terapia intensiva:

Los médicos aseguraron que continuarán manteniendo informado al público sobre el estado de salud de don Vicente Fernández por el mismo medio.

En la misma publicación, la familia de don Vicente Fernández pidió a los medios su apoyo, permitiendoles el libre acceso al hospital, para evitar riesgos ante la pandemia.

“Se solicita a los medios de su total comprensión, para que, por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello”

