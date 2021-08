Alejandro Fernández dice no saber si su padre, Vicente Fernández, está hospitalizado

Al ser abordado en el aeropuerto, Alejandro Fernández negó saber si su padre, Don Vicente Fernández, está hospitalizado y fue sometido a una cirugía.

La noticia se dio a conocer la madrugada de hoy -9 de agosto- por supuesta entrevista con Vicente Fernández Jr. , sin embargo, Vicente Fernández habría sido hospitalizado desde el 6.

En un video mostrado por ‘Despierta América’ se ve cómo Alejandro Fernández se mostró cortante con los reporteros, sin embargo, cuando mencionaron la hospitalización de su papá se vio interesado.

‘El Potrillo’ escuchó detenidamente a los reporteros y dijo con precisión, no saber, si efectivamente Vicente Fernández estaría internado.

“Este no, no, no sé, no tengo idea…”.

Alejandro Fernández, cantante.