Durante una entrevista en el programa ‘’Sale El Sol’, Maluma expresó su deseo de volver a los escenarios luego que los conciertos se cancelaran por la pandemia.

Asimismo, para su regreso, Maluma de 27 años, dijo querer realizar duetos con Vicente Fernández y con Luis Miguel.

Durante la entrevista, el cantante colombiano mencionó cuáles serían sus colaboraciones con otros grandes artistas a los cuales admira.

“Hay muchos artistas que yo admiro, yo siempre lo he dicho y me encantaría cantar con Justin Timberlake, ya he tenido la oportunidad de cantar con Balvin”

Maluma