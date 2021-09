Arie Moli, una usuaria de TikTok, quiso presumir a sus seguidores ser dueña de una perrita “vegetariana por elección”.

Sin embargo, la respuesta de su mascota fue todo lo contrario a lo que esperaba del experimento.

Como era de esperarse, aunque el cómico video tuvo un final inesperado, se volvió viral en redes sociales.

La perrita ignoró la ensalada; estaba ansiosa por comerse la carne

Vía TikTok, Arie Moli solía presumir que su perrita había elegido, sin condiciones, tener una alimentación vegetariana.

Ante los polémicos videos, algunos usuarios comentaron que la mascota “necesitaba proteína animal” debido a su naturaleza.

Incluso, Arie Moli llegó a ser acusada de maltrato animal, por negarle a su perrita una alimentación adecuada .

Asegura que su mascota es vegetariana (@arie__m)

Para intentar demostrar que su perrita realmente era “vegetariana por elección”, la tiktoker grabó un nuevo video de experimento.

En este, su mascota ‘Bunny’ tendría que elegir el platillo que comería .

“Elegirá entre una deliciosa ensalada verde, o una asquerosa porción de alimento de perros con sabor a filete. Verás lo saludable que es ella.” Arie Moli

En cuanto la perrita apareció en cuadro, pudo notarse su insistencia por acercarse al plato de comida para perros .

Arie Moli intentó a toda costa acercar a ‘Bunny’ al plato con lechugas, por su supuesta “dieta vegetariana”.

Ya sea por instinto o desesperación, la perrita terminó por abalanzarse sobre el plato con comida para perros .

“No, no, no. No comas eso. Mira la ensalada, cómela”, insistió la tiktoker al ver que su perrita ignoró la ensalada .

Finalmente, luego de que el video tuviera un final terrible, la joven decidió olvidar el vergonzoso experimento.

“No ‘Bunny’, no hagas eso”, se escucha decir a Arie Moli antes de que la grabación termine.

Como era de esperarse, el video de la tiktoker y su experimento fallido sobre su perrita “vegetariana”, se volvió viral en redes sociales.

Hasta el momento, ha recibido más de 6.2 millones de reproducciones y cerca de 16 mil comentarios.

“¿Es chiste, cierto?”; “No puede ser, mira la desesperación del pobre animal”; “Entiende, ella solo quiere tener una comida normal”, escribieron usuarios sobre la publicación.