México.- ¡Lo volvió a hacer! Roberto Velasco Álvarez, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), llegó a una entrevista televisiva ¡con todo y cacahuates!

El funcionario repitió así la acción que generó polémica cuando fue captado comiendo cacahuates en plena reunión con Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el marco de las reuniones de las delegaciones de ambos países para tratar la amenaza de la imposición de aranceles a productos mexicanos.

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Al menos 5 comieron cacahuates ese día

Velasco Álvarez llegó a una entrevista con el equipo de Despierta con Loret para hablar sobre la reunión que tuvieron ambas delegaciones en Washington, y llevó la botana que compartió con los entrevistadores.

“Aprovechando el viaje les traje unos cacahuates para que no sea nada más yo el que disfruta botana”, expresó el funcionario, mientras arrimaba al periodista Carlos Loret de Mola un plato con una bolsa de la fritura.

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El vocero de la SRE comentó que fue Nancy Pelosi quien les ofreció cacahuates y chocolates y él las comió, pues llevaba 10 horas sin probar alimento.

Además reveló que otros participantes de esa reunión también degustaron de la botana.

La Polémica

Graciela Márquez, secretaria de Economía publicó una imagen en la que se observaba a la comitiva del presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión con Pelosi, para abordar la ratificación del T-MEC.

Mientras del lado mexicano, se ve al titular de la SRE, Marcelo Ebrard, a Graciela Márquez y a la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Barcena, atentos a lo que dice la funcionaria estadounidense, también se ve Roberto Velasco comiendo cacahuates.

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Ello generó polémica porque los usuarios en las redes sociales cuestionaron y hasta bromearon sobre la actitud del vocero de la SRE, y algunos dijeron que se trató de una falla en los protocolos.

Sobre todo porque la relación que México vivía en este momento con EU no estaba del todo bien por las amenazas de Donald Trump, con el aumento de los aranceles a los productos mexicanos a cambio de que nuestro país contenga la entrada de los migrantes.

Pelosi ofreció la botana

Al respecto, Roberto Velasco comentó que fue la misma Pelosi quien ofreció un par de colaciones a la delegación mexicana y que hasta los diplomáticos tienen que comer.