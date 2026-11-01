La casa Sotheby’s en Nueva York, realizó una subasta tanto histórica como polémica, al recibir 42.6 millones de euros por un fósil de “Jodi”, un pariente enano del T.Rex.

La subasta duró aproximadamente 12 minutos y la cifra dada por “Jodi” estableció un récord, solo superado por “Gus”, un T.Rex que se vendió por 50.1 millones.

"Jodi" Nanotyrannus subastado (Sotheby's)

Fósil subastado por 42.6 millones de euros es un T.Rex enano

La subasta de “Jodi” por 42.6 millones de euros resultó curiosa para algunos, pues se trata de un ejemplar completo de un T.Rex enano.

El fósil de “Jodi” pertenece a un Nanotyrannus, un depredador carnívoro del periodo Cretácico que está emparentado con el T.Rex, aunque tiene un menor tamaño.

Con una altura de 2 metros y casi 6 metros de longitud, es la mitad de un T.Rex adulto; aún así, cuenta con un nivel de conservación cercano al 70%.

Poseía extremidades anteriores más largas, garras de mayor tamaño y dientes más delgados en forma de cuchilla. Representa uno de los tres únicos ejemplares confirmados en el mundo.

El esqueleto fue hallado en 2019 por la ganadera Jodi Pierson en Montana y posteriormente desenterrado por cazadores profesionales de fósiles.

Su venta destaca en un contexto clave, pues investigaciones publicadas en 2025 confirmaron que el Nanotyrannus es un género independiente y no un T. Rex juvenil, como se debatió durante décadas.

"Jodi" Nanotyrannus subastado (Sotheby's)

Subasta del fósil enano de T. Rex desató polémica en la comunidad científica

Si bien el resultado de la subasta del T. Rex enano “Jodi” por 42.6 millones de euros demuestra el alto valor comercial de los fósiles, también reavivó el debate en la comunidad científica.

Diversos paleontólogos señalan que piezas de tal relevancia como las de “Jodi”, uno de tres Nanotyrannus confirmados, deberían permanecer en museos.

O bien, ser donadas a instituciones públicas para garantizar su estudio y exhibición, ya que se trata de elementos de alto interés para la población mundial.

Dado que el comprador decidió mantener su identidad en el anonimato, se desconoce si “Jodi” quedará resguardado en una colección privada o si estará disponible para futuras investigaciones.