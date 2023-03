Mauricio, un hombre originario de Argentina, afirma que su divorcio a los 99 años es lo mejor que le pasó.

Tanto así que el abuelo de 102 años de edad asegura que “volvió a nacer” pues a los pocos meses de su divorcio, dice, los problemas de salud que padecía desaparecieron.

“Me sentía muy mal todo el día”, afirma Mauricio al recordar sus días previos al divorcio.

Ahora el hombre dice que ha vuelto a disfrutar de la vida, por lo que compartió su secreto para la longevidad.

En 2020, según el programa ‘Nosotros a la mañana’, don Mauricio fue incluído en el Libro de los Récords Guinness.

Esto, por ser el hombre más longevo en divorciarse, con 99 años cumplidos. Al respecto, don Mauricio afirma que su vida ha dado un giro de 180 grados.

Y es que, el hombre de hoy 102 años de edad contó que en la última etapa del matrimonio con su segunda esposa, estuvo muy enfermo.

“Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día”

Todos estos padecimientos, afirmó Mauricio, desaparecieron poco después de firmar el divorcio y dedicarse a disfrutar de la vida con sus amigos e hijos.

“A los dos o tres meses, se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce”.

Mauricio, hombre divorciado a los 99 años