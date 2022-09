En la red social Facebook, se ha viralizado el video y la historia de una mujer que se va de antro para festejar con acta en mano que se divorció.

La usuaria identificada con el nombre de Ale Pimentel fue quien compartió su felicidad, luego de separase de su pareja e irse a celebrar a una discoteca de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

A través de un video y una foto, posando con su documento de divorcio, esta mujer mostró cómo vivió haber conseguido de nuevo su soltería.

En el mencionado clip, se ve y escucha que la directora de ceremonias del antro donde Ale Pimentel fue a celebrar; da a conocer que entre los invitados hay alguien que se ha divorciado.

Mujer festejando divorcio en un antro (Ale Pimentel / Facebook)

La noticia causa furor y provoca que la mujer divorciada explote de felicidad levantando su acta de divorcio para que todos los asistentes la conozcan.

Cabe destacar que el video y la foto de Ale Pimentel, en un antro feliz por su separación venían acompañados de un mensaje.

“La más divorciada del condado. Jajajaja este fin de semana por fin la noticia más esperada, tardó pero llegó y obviamente se iba a festejar”. “No saben lo liberador que se siente, tanto que ya me quiero casar otra vez jajajajaja (bromita)”.

Es lo que puede leerse en la publicación de Facebook en la cual, la mujer divorciada también dio un consejo a las personas que la seguían.

“y para ti que me lees, quiero decirte que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que no te de miedo ni el que dirán ni ninguna de esas cosas tan cuadradas, vida solo hay una y el que tenga miedo a morir que no nazca...”

Posted by Ale Pimentel on Monday, September 5, 2022

Mujer se va de antro para festejar que se divorció; usuarios en Facebook la felicitan

Los usuarios de Facebook que conocen el video de la mujer se va de antro para festejar que se divorció, le dejaron su felicitación por haber tomado esa decisión.

“Felicidades por esa gran decisión que te hace muy feliz, bendiciones y te mando mis mejores vibras para todo lo que desees”, le comentó una usuaria.

Asimismo, hay quien le desea lo mejor en esa nueva etapa de su vida a la que le auguraron que vendrían cosas mejores.

“Siempreeeee viene algo mejor, aún estoy esperando pero así me dijeron a mi también”, escribió otra internauta.