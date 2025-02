Te contamos más sobre The Big One, el megaterremoto que podría devastar regiones en Japón y que podría ocurrir entre 2025 y 2026.

The Big One, es un evento que se ha vuelto una preocupación latente, pues éste podría ser un megaterremoto superior al de 9.1 ocurrido en Japón, 2011.

A pesar de que el evento The Big One ya ha sido mencionado hace varios años, el riesgo de que pueda ocurrir, no es descartado por completo.

Alerta de tsunami por sismo de 5.9 se suma a las inundaciones tras lluvias intensas en Japón (Especial)

¿Qué es The Big One?

The Big One es el término que nació en Estados Unidos, el cual, se mencionó, sería un megaterremoto ocurrido en la falla de San Andrés, California causando destrucción total en el país y sus alrededores.

Sin embargo, últimamente se menciona que The Big One es el megaterremoto que podría suceder en Japón, provocando además un mega tsunami.

Se dice que The Big One es un terremoto de una magnitud de más de 9 grados; el cual superaría al que ocurrió en 2011 en el país asiático.

En caso de ocurrir The Big One, provocaría una crisis a nivel global.

11 de marzo de 2011, hace exactamente 11 años ocurría una de las peores tragedias que han azotado al Planeta Tierra.



Un terremoto de magnitud 9.1 provocaba un enorme tsunami que devastaría por completo a gran parte de Japón. pic.twitter.com/7CO1t7TAiS — Cerebros (@CerebrosG) March 11, 2022

¿Cuándo ocurrirá el megaterremeto de The Big One en Japón?

Se dice que The Big One ocurre cada 150 años y, cuando se lanzó la alerta, se estimó que podría ocurrir entre 25 a 30 años.

Por lo que se dice, The Big One podría suceder entre 2025 y 2026.

The Big One, así como otros sismos y terremotos, son eventos que no se pueden predecir y que pueden o no ocurrir.

Sin embargo, expertos no han descartado la idea de que en algún momento podría ocurrir un megaterremoto en el planeta.

Sismo en Japón (AFP )

¿Por qué se dice que ocurrirá The Big One en Japón?

Japón se encuentra sobre lo que se conoce como el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen alrededor de 4 placas litosféricas que están en constante movimiento.

Aproximadamente el 10% de los temblores del planeta, ocurren cerca del Anillo de Fuego del Pacífico.

De acuerdo a expertos, Japón se encuentra en zonas de fallas geológicas donde se concentra la energía del choque de placas.

Es así, expertos no descartan que en cualquier momento, pueda ocurrir un catastrófico terremoto en Japón.