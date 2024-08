En relación al mega terremoto en Japón, el ministro de Gestión de Desastres, Yoshifumi Matsumura, hizo un importante anuncio sobre la alerta que se realizó desde el jueves 10 de agosto.

Tras un terremoto de magnitud de 7,1 en el sudoeste de Japón que dejó al menos 15 heridos el 8 de agosto, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta ante un posible mega terremoto en la fosa de Nankai, de acuerdo con lo expuesto el 9 de agosto en rueda de prensa por el primer ministro japonés, Fumio Kishida.

En ese sentido, según información de la agencia EFE, el mandatario de Japón canceló un viaje a Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia que tenía previsto entre el 9 y 12 de agosto:

“Como primer ministro y responsable máximo en casos de riesgo, he tomado la decisión de quedarme en Japón al menos durante el período de una semana que contempla la JMA, para tomar medidas al frente del Gobierno y compartir información”

Sin embargo, el Ministro de Desastres de Japón hizo un nuevo anuncio sobre la posibilidad de este evento hoy jueves 15 de agosto.

La alerta por un posible mega terremoto en Japón fue cancelada por el ministro de Desastres, Yoshifumi Matsumura, quien explicó hoy jueves 15 de agosto que esto no significa que no existe riesgo de que ocurra este fenómeno geológico.

De acuerdo con información de la agencia AFP, esta fue la declaración de Yoshifumi Matsumura:

“Como no se ha detectado ninguna anomalía en la actividad sísmica ni en la deformación de la corteza terrestre, el llamado especial a una atención particular terminó, pero esto no significa que el riesgo haya desaparecido”,

Ministro de Desastres