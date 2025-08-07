Se dio a conocer que una mujer despertó después de 3 años en coma.

Lo curioso es que abrió los ojos mientras buscaban extirparle sus órganos para donación.

Danella Gallegos fue identificada como la mujer que logró despertar tras 3 años en coma durante una operación de remoción de órganos.

La historia de Danella, reporta The New York Times, arrancó 2022 cuando tenía 38 años, estaba sin casa y terminó hospitalizada.

Fue internada en el Hospital Presbiteriano de Albuquerque, Nuevo México donde cayó en coma tras una emergencia médica.

Según se detalla, los médicos aseguraron que nunca se recuperaría, por lo que sus familiares permitieron que se donaran sus órganos.

No obstante, todo cambió cuando los seres queridos vieron que salieron lágrimas de los ojos de Danella Gallegos.

Al consultar con los médicos, estos aseguraron que se trataba de un reflejo.

El día de la cirugía de órganos, la mujer se encontraba en la sala preoperatoria, pero sus hermanas expresaron que se había movido.

Cuando el médico pidió a Danella que parpadeara, ella respondió moviendo los ojos.

La compañía que estaba a cargo de la donación de órganos quería que se le suministrara morfina a la paciente para seguir con la operación.

Sin embargo, el hospital se negó y Danella Gallegos terminó en la planta de la clínica, logrando recuperarse.

Después de todo lo que pasó, Danella Gallegos expresó que se sentía “muy afortunada”, tras abrir los ojos y destacar su operación de órganos.

Aunque reconoció que las cosas pudieron terminar mal. El caso de esta mujer ha generado polémica en Estados Unidos.

No es la primera vez que se reporta un incidente así, ya que la alta demanda de órganos ha provocado que los hospitales presionen a familiares de pacientes en coma.

Por tal razón, se ha discutido que los procedimientos para las cirugías de órganos sean más estrictas con la intención de o cometer errores.