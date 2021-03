La mujer conoció a su bebé un mes después, cuando despertó del coma en una habitación desconocida debido al Covid-19

Una mujer entró en coma debido a complicaciones del Covid-19, y cuando despertó lo hizo con un bebé de un mes, pues había dado a luz mientras permanecía inconsciente. El hecho se suscitó en una zona rural de Tennessee, Estados Unidos.

Emily Brown, de 30 años, contó que antes de entrar en coma por Covid-19, su familia no se tomaba en serio la pandemia y por este motivo no usaba cubrebocas ni respetaban la sana distancia en lugares públicos: "No parecía real y asumí que todo pasaría rápidamente", dijo.

Entonces, en su séptimo mes de embarazo, la mujer y su esposo Josh, de 36 años, invitaron a unos amigos a un restaurante para celebrar que ahora sabían que iban a tener a un niño. Y fue en esa cena cuando ella notó que no podía oler ni saborear nada. Preocupada, decidió hacerse una prueba de Covid-19.

"Estaba tan enferma que me pusieron un ventilador y me indujeron al coma. Los médicos le dijeron a mi familia que tal vez no sobreviviría y realizaron una cesárea de emergencia para dar a luz a Tucker, a pesar de que era 7 semanas prematuro"

Emily Brown.

El test salió positivo y en una semana los síntomas de la mujer se agravaron; experimentó fiebre y dificultades para respirar , y finalmente fue trasladada a un hospital, donde entró en coma por las complicaciones que representó el Covid-19. Cuando despertó, ya tenía un bebé de un mes.

Conoce a su bebé un mes después; entro en coma por Covid-19

