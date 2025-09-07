Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal en su cuenta de YouTube.

Y de acuerdo con Mhoni Vidente -de 48 años de edad-, durante esta segunda semana del noveno mes del año continúa rigiendo la era de virgo.

Mhoni Vidente: Horóscopos para la semana del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Mhoni Vidente: horóscopo de Aries del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para aries la semana del 7 al 12 de septiembre será de suerte y nuevos proyectos laborales, pero deberá ser cauteloso con sus planes y relaciones.

  • Carta del Mago
  • Día de la suerte: martes
  • Números mágicos: 06, 17 y 35
  • Color de la suerte: naranja y blanco
Horóscopo para Aries (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Tauro del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para tauro será de crecimiento y para reinventarse en cuestiones laborales.

  • Carta del Emperador
  • Día de la suerte: miércoles
  • Números mágicos: 1, 15 y 49
  • Color de la suerte: azul fuerte y rojo
Horóscopo para Tauro (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Géminis del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para géminis la semana del 7 al 12 de septiembre será de compensaciones inesperadas, pero deberán enfocarse en la organización y administración de su trabajo.

  • Carta del Juicio
  • Día de la suerte: lunes
  • Números mágicos: 07, 14 y 31
  • Color de la suerte: naranja y amarillo
Horóscopo para Géminis (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Cáncer del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para cáncer será de viajes y para saldar las deudas económicas que tiene pendientes desde principios del año.

  • Carta del Ermitaño
  • Día de la suerte: jueves
  • Números mágicos: 10, 17 y 33
  • Color de la suerte: blanco y verde
Horóscopo para Cáncer (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Leo del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para leo la semana del 7 al 12 de septiembre será de dinero rápido y fácil, pero también de madurez en sus relaciones sentimentales.

  • Carta del Loco
  • Día de la suerte: miércoles
  • Números mágicos: 11, 12 y 25
  • Color de la suerte: rojo y verde
Horóscopo para Leo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Virgo del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para virgo será para atraer la alegría, el amor y la fortuna, pero deberán tener cuidado en el área laboral.

  • Carta del As de Oros
  • Día de la suerte: lunes
  • Números mágicos: 08, 20 y 23
  • Color de la suerte: amarillo y rojo
Horóscopo para Virgo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Libra del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para libra la semana del 7 al 12 de septiembre será para hacer movimientos claros y crecer en todas las áreas.

  • Carta del Mundo
  • Día de la suerte: jueves
  • Números mágicos: 06, 21 y 32
  • Color de la suerte: azul y rojo
Horóscopo para Libra (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Escorpio del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para escorpio será de buena suerte, energías positivas en el área económica y laboral.

  • Carta del Sol
  • Día de la suerte: martes
  • Números mágicos: 04, 08 y 26
  • Color de la suerte: azul y blanco
Horóscopo para Escorpio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Sagitario del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para sagitario la semana del 7 al 12 de septiembre será para limpiar la energía negativa que lo rodea, de mucho trabajo y fiestas.

  • Carta de la Templanza
  • Día de la suerte: jueves
  • Números mágicos: 09, 18 y 77
  • Color de la suerte: azul y amarillo
Horóscopo para Sagitario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Capricornio del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para capricornio será para arreglar todo lo que lo rodea y soltar sentimientos negativos.

  • Carta de la Torre
  • Día de la suerte: viernes
  • Números mágicos: 03, 22 y 30
  • Color de la suerte: rojo y blanco
Horóscopo para Capricornio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para acuario la semana del 7 al 12 de septiembre será para recuperar oportunidades perdidas y propuestas nuevas.

  • Carta del Carruaje
  • Día de la suerte: viernes
  • Números mágicos: 04, 07 y 34
  • Color de la suerte: amarillo y verde
Horóscopo para Acuario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Piscis del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para piscis será de crecimiento económico y para solucionar problemas sentimentales.

  • Carta de la Rueda de la Fortuna
  • Día de la suerte: jueves
  • Números mágicos: 09, 18 y 36
  • Color de la suerte: verde y rojo
Horóscopo para Piscis (Eduardo Díaz)