Mhoni Vidente: Horóscopos para la semana del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Y de acuerdo con Mhoni Vidente -de 48 años de edad-, durante esta segunda semana del noveno mes del año continúa rigiendo la era de virgo.

A través de su cuenta en YouTube, Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal.

Mhoni Vidente: horóscopo de Aries del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para aries la semana del 7 al 12 de septiembre será de suerte y nuevos proyectos laborales, pero deberá ser cauteloso con sus planes y relaciones.

Carta del Mago

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 06, 17 y 35

Color de la suerte: naranja y blanco

Horóscopo para Aries (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Tauro del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para tauro será de crecimiento y para reinventarse en cuestiones laborales.

Carta del Emperador

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 1, 15 y 49

Color de la suerte: azul fuerte y rojo

Horóscopo para Tauro (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Géminis del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para géminis la semana del 7 al 12 de septiembre será de compensaciones inesperadas, pero deberán enfocarse en la organización y administración de su trabajo.

Carta del Juicio

Día de la suerte: lunes

Números mágicos: 07, 14 y 31

Color de la suerte: naranja y amarillo

Horóscopo para Géminis (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Cáncer del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para cáncer será de viajes y para saldar las deudas económicas que tiene pendientes desde principios del año.

Carta del Ermitaño

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 10, 17 y 33

Color de la suerte: blanco y verde

Horóscopo para Cáncer (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Leo del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para leo la semana del 7 al 12 de septiembre será de dinero rápido y fácil, pero también de madurez en sus relaciones sentimentales.

Carta del Loco

Día de la suerte: miércoles

Números mágicos: 11, 12 y 25

Color de la suerte: rojo y verde

Horóscopo para Leo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Virgo del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para virgo será para atraer la alegría, el amor y la fortuna, pero deberán tener cuidado en el área laboral.

Carta del As de Oros

Día de la suerte: lunes

Números mágicos: 08, 20 y 23

Color de la suerte: amarillo y rojo

Horóscopo para Virgo (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Libra del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para libra la semana del 7 al 12 de septiembre será para hacer movimientos claros y crecer en todas las áreas.

Carta del Mundo

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 06, 21 y 32

Color de la suerte: azul y rojo

Horóscopo para Libra (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Escorpio del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para escorpio será de buena suerte, energías positivas en el área económica y laboral.

Carta del Sol

Día de la suerte: martes

Números mágicos: 04, 08 y 26

Color de la suerte: azul y blanco

Horóscopo para Escorpio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Sagitario del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para sagitario la semana del 7 al 12 de septiembre será para limpiar la energía negativa que lo rodea, de mucho trabajo y fiestas.

Carta de la Templanza

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 09, 18 y 77

Color de la suerte: azul y amarillo

Horóscopo para Sagitario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Capricornio del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para capricornio será para arreglar todo lo que lo rodea y soltar sentimientos negativos.

Carta de la Torre

Día de la suerte: viernes

Números mágicos: 03, 22 y 30

Color de la suerte: rojo y blanco

Horóscopo para Capricornio (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

Para acuario la semana del 7 al 12 de septiembre será para recuperar oportunidades perdidas y propuestas nuevas.

Carta del Carruaje

Día de la suerte: viernes

Números mágicos: 04, 07 y 34

Color de la suerte: amarillo y verde

Horóscopo para Acuario (Eduardo Díaz)

Mhoni Vidente: horóscopo de Piscis del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal

La semana del 7 al 12 de septiembre para piscis será de crecimiento económico y para solucionar problemas sentimentales.

Carta de la Rueda de la Fortuna

Día de la suerte: jueves

Números mágicos: 09, 18 y 36

Color de la suerte: verde y rojo