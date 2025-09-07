Mhoni Vidente compartió su lectura de los horóscopos para la semana del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal en su cuenta de YouTube.
Y de acuerdo con Mhoni Vidente -de 48 años de edad-, durante esta segunda semana del noveno mes del año continúa rigiendo la era de virgo.
Mhoni Vidente: Horóscopos para la semana del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
Mhoni Vidente: horóscopo de Aries del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
Para aries la semana del 7 al 12 de septiembre será de suerte y nuevos proyectos laborales, pero deberá ser cauteloso con sus planes y relaciones.
- Carta del Mago
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 06, 17 y 35
- Color de la suerte: naranja y blanco
Mhoni Vidente: horóscopo de Tauro del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
La semana del 7 al 12 de septiembre para tauro será de crecimiento y para reinventarse en cuestiones laborales.
- Carta del Emperador
- Día de la suerte: miércoles
- Números mágicos: 1, 15 y 49
- Color de la suerte: azul fuerte y rojo
Mhoni Vidente: horóscopo de Géminis del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
Para géminis la semana del 7 al 12 de septiembre será de compensaciones inesperadas, pero deberán enfocarse en la organización y administración de su trabajo.
- Carta del Juicio
- Día de la suerte: lunes
- Números mágicos: 07, 14 y 31
- Color de la suerte: naranja y amarillo
Mhoni Vidente: horóscopo de Cáncer del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
La semana del 7 al 12 de septiembre para cáncer será de viajes y para saldar las deudas económicas que tiene pendientes desde principios del año.
- Carta del Ermitaño
- Día de la suerte: jueves
- Números mágicos: 10, 17 y 33
- Color de la suerte: blanco y verde
Mhoni Vidente: horóscopo de Leo del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
Para leo la semana del 7 al 12 de septiembre será de dinero rápido y fácil, pero también de madurez en sus relaciones sentimentales.
- Carta del Loco
- Día de la suerte: miércoles
- Números mágicos: 11, 12 y 25
- Color de la suerte: rojo y verde
Mhoni Vidente: horóscopo de Virgo del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
La semana del 7 al 12 de septiembre para virgo será para atraer la alegría, el amor y la fortuna, pero deberán tener cuidado en el área laboral.
- Carta del As de Oros
- Día de la suerte: lunes
- Números mágicos: 08, 20 y 23
- Color de la suerte: amarillo y rojo
Mhoni Vidente: horóscopo de Libra del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
Para libra la semana del 7 al 12 de septiembre será para hacer movimientos claros y crecer en todas las áreas.
- Carta del Mundo
- Día de la suerte: jueves
- Números mágicos: 06, 21 y 32
- Color de la suerte: azul y rojo
Mhoni Vidente: horóscopo de Escorpio del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
La semana del 7 al 12 de septiembre para escorpio será de buena suerte, energías positivas en el área económica y laboral.
- Carta del Sol
- Día de la suerte: martes
- Números mágicos: 04, 08 y 26
- Color de la suerte: azul y blanco
Mhoni Vidente: horóscopo de Sagitario del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
Para sagitario la semana del 7 al 12 de septiembre será para limpiar la energía negativa que lo rodea, de mucho trabajo y fiestas.
- Carta de la Templanza
- Día de la suerte: jueves
- Números mágicos: 09, 18 y 77
- Color de la suerte: azul y amarillo
Mhoni Vidente: horóscopo de Capricornio del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
La semana del 7 al 12 de septiembre para capricornio será para arreglar todo lo que lo rodea y soltar sentimientos negativos.
- Carta de la Torre
- Día de la suerte: viernes
- Números mágicos: 03, 22 y 30
- Color de la suerte: rojo y blanco
Mhoni Vidente: horóscopo de Acuario del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
Para acuario la semana del 7 al 12 de septiembre será para recuperar oportunidades perdidas y propuestas nuevas.
- Carta del Carruaje
- Día de la suerte: viernes
- Números mágicos: 04, 07 y 34
- Color de la suerte: amarillo y verde
Mhoni Vidente: horóscopo de Piscis del 7 al 12 de septiembre por signo zodiacal
La semana del 7 al 12 de septiembre para piscis será de crecimiento económico y para solucionar problemas sentimentales.
- Carta de la Rueda de la Fortuna
- Día de la suerte: jueves
- Números mágicos: 09, 18 y 36
- Color de la suerte: verde y rojo